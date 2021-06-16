Приморских автовладельцев с шипованной резиной могут заставить переобуться

«Все можно прочувствовать на собственном авто», — автомастер о новой инициативе.
Объединение дорожников и производителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» выступило с инициативой об ужесточении правил эксплуатации шипованной резины. Предлагается ограничить скорость таких автомобилей до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в пределах населенных пунктов, обязать разместить под лобовым и задним стеклами знак «Ш», а также штрафовать на 2 тысячи рублей за езду на шипованной резине летом, сообщил «Ъ».
Президент «Росасфальта» Николай Быстров рассказал, что сложившаяся на дорогах России ситуация требует оперативного вмешательства. По его словам, нынешнее положение дел угрожает срывом сроков реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно задачам проекта, до 2030 года 60 процентов региональных и федеральных дорог должны быть отремонтированы. Однако использование шипованной резины уже через два года сводит все старания дорожников на нет. Подрядчикам приходится за свой счет заниматься восстановлением, что ведет к убыткам. Не последнюю строчку их расходов занимает сильно подорожавший в 2021 году битум.
В ГИБДД подобная инициатива не нашла отклика. В Минтрансе были менее категоричны и заявили, что эту идею необходимо оценить с оглядкой рынок перевозок и постоянно растущее количество автомобилей на дорогах. Кроме того, в ведомстве напомнили, что шипованная резина зимой, при уплотненном снежном покрове на дороге, помогает избежать серьезных аварий. В Минтрансе уверены, что подход к проблеме должен быть комплексный и вопрос качества асфальтобетонного покрытия также требует рассмотрения. РосдорНИИ планирует в 2021-2022 годах провести полноценное исследование о влиянии шипованной резины на дороги.
А вот приморским специалистам, которые ежедневно имеют дело с автомобильными покрышками, машинами, их владельцами и дорогами края для ответа на вопрос вредят ли шипы дорожному покрытию исследовании РосдорНИИ не обязательны.
Обзвонив несколько шиномонтажных мастерских во Владивостоке удалось узнать, что в целом мастера положительно относятся к инициативе об ужесточении правил эксплуатации шипованных покрышек.
Согласно действующим правилам, автовладельцы действительно обязаны сменить зимнюю резину на летнюю и не рассекать по городу в шипованных покрышках. Однако штраф за неисполнение данного предписания пока отсутствует.
Во Владивостоке, из-за сложного рельефа (город расположен на сопках) некоторые склоны и подъемы имеют просто невиданный для жителя западной части страны угол наклона. Поэтому, по словам мастеров-шиномонтажников, зимой шипованная резина просто необходима, хотя даже она далеко не всегда спасает от регулярных «дней жестянщика», когда автомобилисты не рассчитав маневр и возможности своей машины пытаются заехать на крутой и скользкий склон, после чего срываются в неуправляемый занос и скатываются в скопление других авто в начале подъема.
«Зачем еще какие-то исследования, если ситуация и так максимально очевидна, ведь все можно прочувствовать на собственном авто?», — удивился один из сотрудников шиномонтажного сервиса во Владивостоке.
Он рассказал, что дороги с выщербленной колеей — это не редкость и отметил, что езда в такой колее опасна и для водителя, который в ней едет и для остальных участников дорожного движения. Дело в том, что подобные дефекты не придают ровности дорожному покрытию, и при езде автомобиль буквально «выбрасывает» из этой колеи. А неуправляемый автомобиль — прямой путь к аварии.Однако специалист добавил, что колея на дороге — это не только заслуга безответственных водителей с шипованными покрышками в летний период. Немалую роль играют и грузовики, которые рассекают по центру города, возможно даже с перевесом, что негативно сказывается на дорогах общего пользования.
«И не стоит забывать, как и из чего у нас в городе порою делают дороги», — припомнил автомастер ежегодный ремонт улицы Борисенко во Владивостоке.
Также специалист поделился своим личным наблюдением, что автомобили с местными номерами, не так часто «забывают переобуться» в летний период, чего не скажешь о гостях региона, например из столицы.
Говоря об инициативе ввода скоростных ограничений для автомобилей с шипованной резиной, автомастер заметил, что для Приморского края она не сильно актуальна. Он объяснил это тем, что ограничение 60 км/ч по городу позволит автомобилистам безнаказанно ездить со скоростью до 79 км/ч. Во Владивостоке не так часто можно найти достаточно свободный и ровный участок дороги, чтобы успеть разогнаться хотя бы до 75 км/ч.
В случае с ограничением в 80 км/ч за городом, автоэксперт указал сразу на две проблемы:
«Если выехать за город, то первое, что вас встретит — это дороги, состояние которых не всегда дает безопасно разогнаться даже до 100 км/ч. А во вторых, я слабо себе представляю ситуацию, когда весь поток двигается +/- 100 км/ч, а водители на шипованной резине со скоростью 80 км/ч», — отметил специалист.
Ожидать каких-то радикальных решений от Госдумы в ближайшее время не приходится, но, наверняка, к рассмотрению инициативы депутаты подойдут со всей ответственностью, ведь среди парламентариев немало автомобилистов, в том числе и дальневосточных.