Приморье активно обрастает детскими городками, скейт-парками и благоустроенными набережными

В Приморье полным ходом идет наведение порядка и ремонт общественных пространств и дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В самом разгаре работы на 53 объектах разных муниципалитетов края.

«Хочу отметить, что не просто ремонтируются те или иные парки и скверы, а создаются тематические объекты», — акцентировала зампред правительства Приморья Елена Пархоменко. Согласно последним сведениям специалистов краевого минЖКХ, сейчас в порядок приводят 13 дворов и 40 общественных пространств. По плану уже в сентябре приморцы смогут оценить обновленные места для своего отдыха. Подрядчики, в основном, укладываются в заданные сроки. За выполнением задач пристально следят общественные наблюдатели. Если исполнители все же выбиваются из графика, то коммунальное ведомство берет инцидент на контроль, к решению вопроса подключают местные власти. Самые видимые обновления ждут жителей Находки. В городе идет благоустройство целых шести скверов. Также кипит работа в Арсеньеве — монтажники устанавливают ротонду в сквере «Восток». На нескольких объектах приморской столицы идут земляные работы, реконструируются две пляжные зоны. А в Уссурийске уже закончили ремонт в шести дворах. По словам зампреда регионального правительства Елены Пархоменко, нацпроект и краевая программа благоустройства «1000 дворов» за несколько ближайших лет позволят преобразить большое количество общественных пространств Приморья. Кроме того, благодаря этим программам будут создаваться новые объекты. Цель проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преображение городов и поселков страны. Реализация социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на развитие системы местного самоуправления.

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