Владивостокских детей обучат йоге, вокалу и бразильскому боевому искусству

Владивостокских детей обучат йоге, вокалу и бразильскому боевому искусству
Владивостокских детей обучат йоге, вокалу и бразильскому боевому искусству
Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Компания «Морошка» создает в столице Приморья детский развивающий центр для дошкольников и младших школьников. Предприятие является резидентом свободного порта Владивостока и запустит проект к концу этого году.

— Наша миссия — всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания интеллектуального и физического развития, формирование у детей социальных контактов и способности к совместным действиям в условиях развивающего обучения и воспитания. Создавая детский центр, мы вдохновляемся Реджио-подходом в воспитании детей. Метод объединяет в себе прогрессивный опыт знаменитых педагогов и психологов, он признан лучшим для дошкольных учреждений и основан на постоянном сотрудничестве, диалоге и взаимодействии ребенка и взрослого. Это, например, дает возможность выявить у малыша способности к рисованию, музыке, танцам, пению или другим видам искусства. В общем, мы будем помогать детям адаптироваться к социуму, подготовиться к школе, получить необходимые знания и навыки, — приводит слова директора ООО «Морошка» Натальи Антонович пресс-служба министерства РФ по развитию дальнего Востока и Арктики.

Развивающий центр сможет принимать до 20 детей от 3 до 7 лет. Будут организованы дополнительные кружки, а именно: детская йога, вокал, капоэйра (бразильское национальное боевое искусство. — Прим.ред.), подготовка к школе, творческие мастер-классы. В разработке у инвестора клуб «Счастливое родительское сообщество», где будут организованы живые встречи по темам воспитания и развития детей, психологии взаимоотношений с детьми. Также предполагается проведение детских утренников, конкурсов, викторин и праздников.

Планируется инвестировать в проект порядка 8,7 млн рублей. Средства направят на ремонт, оснащение и оборудование помещения, профессиональное развитие педагогического состава. Кроме того, будут закуплены два микроавтобуса для доставки детей в театры, на концерты, выставки и фестивали, к местам отдыха на свежем воздухе.

Компания трудоустроит 17 человек. По словам Натальи Антонович, уже выполняется формирование команды. Все будущие сотрудники имеют высшее или среднее специальное образование, дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Воспитатель в дошкольном образовании», опыт работы.

— Это не только опытные и креативные педагоги, которым близок гуманный подход в воспитании, но и творческие, увлеченные люди, — отметила Наталья Антонович.

Сюжеты:
Приморье
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детиСвободный порт ВладивостокПриморье
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