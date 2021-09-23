«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов

«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов
«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов
Сегодня, 12:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
За неполный 2021 год жители Приморского края подали более 1,4 тысяч заявлений на заключение социального контракта. Самым популярным направлением оказался — «поиск работы». В прямом эфире Instagram главный консультант министерства труда и социальной политики края Ирина Горбенко рассказала подробности программы.

По словам специалиста, помощь в трудоустройстве получили уже 560 местных жителей. Также, в течение четырех месяцев эти граждане получали материальную помощь в размере 14,8 тысяч рублей.

За помощью в преодолении тяжелой жизненной ситуации (ТЖС) обратились более 360 человек. Им назначена выплата в 14,8 тысяч рублей на полгода.

Помощь в открытии собственного дела попросили около 60 приморцев. В перечень помощи по таким обращениям входит финансовая помощь до 250 тысяч рублей и помощь опытного наставника.

Помочь с ведением личного подсобного хозяйства попросили 30 человек. Им единовременно выплатили по 100 тысяч рублей.

Кстати, Приморье участвует в «пилотном» проекте социального воздействия. С помощью почтальонов, соцработники узнают о семьях в Дальнегорске, Кавалеровском, Яковлевском районах, Тернейском и Чугуевском муниципалитетах которые нуждаются в помощи. Таким образом уже заключены около 100 социальных контрактов, помощь получили около 50 семей. Скоро в программу будут включены Арсеньев и Анучинский округ.

Социальный контракт — соглашение между гражданином и социальными службами, по которому один обязуется следовать намеченной программе по улучшению собственного благосостояния, а соцслужба ему в этом активно помогает.

Узнать где, как и кто может получить такую помощь можно узнать на официальной странице министерства труда и социальной политики Приморского края в Instagram.А можно обратиться к материалу газеты «Золотой Рог» — «Как подняться со дна финансовой ямы».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьеподдержкасоциальный контракт
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