В Приморье вакцинация продолжается, но число заболевших COVID-19 растёт

В Приморье вакцинация продолжается, но число заболевших COVID-19 растёт
В Приморье вакцинация продолжается, но число заболевших COVID-19 растёт
Сегодня, 11:01ОбществоФото: Золотой Рог
В Приморье за последние сутки зафиксировали 430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в крае за период эпидемии заразились коронавирусной инфекцией 84 854 человека, не справились с болезнью 1366.

В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что в стационарах сейчас проходят лечение 1 897 человек, 444 пациента — в тяжелом состоянии. Справились с болезнью за последние сутки 126 человек, всего — 73 500 приморцев.

— COVID-19 — очень сложное и тяжелое заболевание, в 80% случаев болезнь протекает с пневмонией, — отметили в Минздраве региона.

Напомним, что в Приморье активно проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции в мобильных и стационарных пунктах. Все прививочные пункты имеют вакцины в полном объеме.

— Во всех пунктах в наличии вакцина для первой вакцинации, преимущественно это «Гам-Ковид-Вак». Препарат повторной вакцинации (ревакцинации) и для ранее переболевших «Спутник Лайт», спустя 6 месяцев после выздоровления, поступил в регион и сейчас доставляется в медучреждения, — сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

На сегодняшний день первый компонент прививки поставили 739 256 человек. План по иммунизации взрослого населения региона от коронавируса выполнен более чем на 60%.

Напомним, В Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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