В Приморье вакцинация продолжается, но число заболевших COVID-19 растёт

В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что в стационарах сейчас проходят лечение 1 897 человек, 444 пациента — в тяжелом состоянии. Справились с болезнью за последние сутки 126 человек, всего — 73 500 приморцев.
— COVID-19 — очень сложное и тяжелое заболевание, в 80% случаев болезнь протекает с пневмонией, — отметили в Минздраве региона.
Напомним, что в Приморье активно проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции в мобильных и стационарных пунктах. Все прививочные пункты имеют вакцины в полном объеме.
— Во всех пунктах в наличии вакцина для первой вакцинации, преимущественно это «Гам-Ковид-Вак». Препарат повторной вакцинации (ревакцинации) и для ранее переболевших «Спутник Лайт», спустя 6 месяцев после выздоровления, поступил в регион и сейчас доставляется в медучреждения, — сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.
На сегодняшний день первый компонент прививки поставили 739 256 человек. План по иммунизации взрослого населения региона от коронавируса выполнен более чем на 60%.
Напомним, В Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.