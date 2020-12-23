Цены на масло, сахар и макароны зафиксированы в Приморье

Цены на масло, сахар и макароны зафиксированы в Приморье

Сегодня, 12:06Общество
Около 120 магазинов региона приняли участие в программе «Доступное Приморье».

Здесь жители края могут приобрести продукты питания по сниженным ценам. «Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла – от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм», – уточнили в правительстве края.

Отметим, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что власти России будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты в стране.

«На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать», – подчеркнул глава государства.

Напомним, российские власти объявили предельные цены на важные продукты: сахар в магазинах должен стоить не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ договорились с крупнейшими продавцами и производителями и подписали с ними соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости.

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