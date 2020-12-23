Цены на масло, сахар и макароны зафиксированы в Приморье

Напомним, российские власти объявили предельные цены на важные продукты: сахар в магазинах должен стоить не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ договорились с крупнейшими продавцами и производителями и подписали с ними соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости.