Цены на масло, сахар и макароны зафиксированы в Приморье

Около 120 магазинов региона приняли участие в программе «Доступное Приморье».

Здесь жители края могут приобрести продукты питания по сниженным ценам. «Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла – от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм», – уточнили в правительстве края. Отметим, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что власти России будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты в стране. «На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать», – подчеркнул глава государства. Напомним, российские власти объявили предельные цены на важные продукты: сахар в магазинах должен стоить не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ договорились с крупнейшими продавцами и производителями и подписали с ними соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости.

