Во Владивостоке организация нарушала права работников

«Установлено, что в нарушение ст. 212, ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, работники допущены к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», — сообщили в ведомстве.