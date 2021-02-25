Во Владивостоке организация нарушала права работников

«Установлено, что в нарушение ст. 212, ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, работники допущены к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры также выявили ряд нарушений трудового законодательства в работе организации.
«По результатам проверки прокуратурой города возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда)», — отметили в ведомстве.
Нарушителя привлекли к административной ответственности и подвергли штрафу в размере восьми тысяч рублей.
Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений. В данный момент нарушения закона устранены, права работников восстановлены.