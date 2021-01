Эксперты опасаются: Льготные кредиты могут привести к «ипотечным пузырям»

Весной 2020 года, в пик пандемии коронавируса, многие предприятия отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Тогда большая часть граждан, проживающих в съемных квартирах, оказалась под угрозой выселения. Именно эта ситуация заставила многих приморцев задуматься о покупке собственного жилья.

В том, когда стоит покупать квартиру, где выгоднее брать жилые квадраты и как не прогореть на сделке в столь неспокойное время, разбирался «Золотой Рог». Спрос и цены поползли вверх Уже в конце 2020 года в Приморском крае был зафиксирован повышенный спрос на ипотечные кредиты, которые выдавались людям по договорам участия в долевом строительстве. Тогда граждане оформили 458 подобных сделок. Для сравнения, в 2019 году такие ипотечные кредиты были выданы всего 221 раз. Таким образом, всего за год объем кредитования вырос в три раза и составил около 1,9 млрд рублей. Не исключено, что приморцы стали вкладываться в недвижимость именно к концу года, когда финансовая обстановка стала более стабильной, из опасения, что локдаун может повториться и оплачивать съемное жилье будет нечем. Однако некоторые эксперты считают, что стремление купить свое жилье никак не связано с COVID-19 и его возможными ограничениями. «В течение последнего года на фоне реализации льготных госпрограмм средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась с 8,8% до 4,5%, что в совокупности с развитием механизма проектного финансирования ощутимо повлияло на динамику этого сегмента рынка», — считает эксперт, представитель Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Федор Кулешов. Спрос не всегда рождает предложение, поэтому сейчас в регионе огромная потребность в приобретении собственных жилых квадратов, количество которых сильно ограничено. Эксперты подчеркивают, что такие условия дают почву для роста цен на жилье. Так, по данным Приморскстата, в регионе в январе–ноябре 2020 года в эксплуатацию сдано 7519 квартир общей площадью 521,6 тысяч кв. метров. Это на шесть процентов больше, чем в январе–ноябре 2019 года, но все еще недостаточно, учитывая растущий спрос. При этом стоимость одного «квадрата» в крае в третьем квартале 2020 года достигла 107,1 тысяч рублей в новостроях и 100,8 тысяч рублей на «вторичке». Хотя год назад эти показатели были на десятки рублей ниже и составляли 90 и 97 тысяч рублей соответственно. «Важной тенденцией наступившего года является повышенная заинтересованность людей в части инвестирования в недвижимость. Люди стали понимать, что ипотека выгоднее многолетней аренды жилья. Полагаю, что спрос на недвижимость в 2021 году будет только повышаться», — прокомментировал ситуацию директор ГК «Метры» Владимир Закурко. Возможно, кто-то не справится Эксперты-экономисты уверены, что уже к весне текущего года у россиян могут появиться проблемы с кредитами и ипотеками. Одна из причин — окончание кредитных каникул. «Все программы по кредитным каникулам закончились еще в ноябре. Динамика „плохих“ долгов (долгов, которые не обслуживаются более трех месяцев) растет давно, но уже в феврале — марте эта проблема встанет в полный рост: у нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут выплачивать свои кредиты. У тех, кто не сможет выплачивать ипотеку, банки начнут забирать залоговое имущество», — объясняет экономист Константин Селянин. Он также считает, что сейчас не лучшее время для приобретения собственного жилого имущества. «Несмотря на отсутствие экономических предпосылок для роста цен на жилье, ситуация на рынке окажется под влиянием падения спроса. В процесс должно вмешаться государство, в противном случае все может закончиться дефолтом ипотечников и отбиранием квартир», — добавил специалист. Лавочка может прикрыться Руководители банков считают иначе. В конце 2020 года глава правления крупнейшего банка России Герман Греф озвучил предложение, касающееся ипотек. По его словам, в России нужно закрыть программу льготного ипотечного кредитования. Как заявил глава Сбербанка, ипотеки стали популярны в кризисный для экономики страны момент. «Тогда этот шаг был необходим, иначе большая часть экономики находилась бы в кризисе. Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки снизили ставки. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы эту программу не продлевать», — заявил Греф. В этом его поддерживает и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья», — пояснила она. Так когда будет уже вовремя? Сайты и интернет-порталы ежедневно пополняются новыми объявлениями о продаже недвижимости. Жители столицы Дальнего Востока спешат продать свои квартиры и приобрести новые. Кто-то хочет разменять квартиру как наследство, кто-то хочет воспользоваться статусом «молодая семья» и приобрести жилье по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем», а кто-то хочет построить дом. «Я купил квартиру в „Академическом“ около двух лет назад. Сделал легкий ремонт, пожил в квартире, а сейчас, после того как женился, хочу её продать и построить дом. Я продаю свою студию и сам, и с помощью агентства. Люди смотрят, оценивают уже на протяжении нескольких месяцев. Но еще никто не захотел её приобрести. Кто-то говорит, что дорого, а кому-то не нравится вид из окна. Но то, что мою квартиру просмотрело уже около 40 человек — могу сказать точно», — об этом газете «Золотой Рог» рассказал Николай Жмель. У тех, кто желает приобрести собственное жилье в многоквартирном доме, очень много вопросов: новострой или вторичка, дом старше 10 лет или старый фонд, ближе к центру или за городом? Везде, как говорится, есть плюсы и минусы, и почти каждый приморец может выбрать для себя удобную ипотечную программу или воспользоваться льготами. «Вместе с тем вопросов и претензий у людей остаётся ещё достаточно много. Они недовольны ценой жилья, сроками строительства. И это вполне обоснованно. Некоторые главы не включились в работу по возведению жилья, не занимаются формированием земельных участков под строительство. Это очень плохо, это наша недоработка. Чтобы льготная ипотека заработала по-настоящему, нужно ещё многое сделать. Строить больше доступного по цене жилья. Мы такую задачу перед собой ставим и будем её решать», — заявлял ранее глава Приморского края Олег Кожемяко. Мария ПШЕНИЧНАЯ-КУЦЕНКО.

