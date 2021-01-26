Эксперты опасаются: Льготные кредиты могут привести к «ипотечным пузырям»

Так, по данным Приморскстата, в регионе в январе–ноябре 2020 года в эксплуатацию сдано 7519 квартир общей площадью 521,6 тысяч кв. метров. Это на шесть процентов больше, чем в январе–ноябре 2019 года, но все еще недостаточно, учитывая растущий спрос. При этом стоимость одного «квадрата» в крае в третьем квартале 2020 года достигла 107,1 тысяч рублей в новостроях и 100,8 тысяч рублей на «вторичке». Хотя год назад эти показатели были на десятки рублей ниже и составляли 90 и 97 тысяч рублей соответственно.