Во Владивостоке возвели три жилых комплекса

Во Владивостоке возвели три жилых комплекса

Сегодня, 12:15
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Photo: наш.дом.рф
Во Владивостоке появилась еще одна высотка
Три новых жилых комплекса запустили резиденты свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций в реализацию проектов в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» составил около 1,6 млрд рублей, при этом создано более 100 рабочих мест.

Так, компания «ИСК Система» возвела современный 24-этажный дом «Высота» с 230 квартирами свободной планировки и коммерческими помещениями с прилегающей благоустроенной территорией, спортивными и детскими площадками, сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока.

ООО «Комкон-2» построила в столице Приморского края малоэтажный жилой комплекс, состоящий из трех 4-этажных двухсекционных домов с встроенной автопарковкой закрытого типа.

«Сложность существующего рельефа обусловила выбор объемно-планировочного решения проектируемых жилых домов. На эксплуатируемой кровле парковок размещены площадки для отдыха и досуга взрослого населения. По нашему мнению, такой формат малоэтажного строительства наилучшим образом удовлетворяет требования населения к загородному жилью», — рассказывает директор ООО «Комкон-2» Алексей Сарана.

Еще одно жилое здание во Владивостоке появилось благодаря компании «Седанкастрой», которая выполнила незавершенное строительство 20-этажной высотки с автостоянкой и более 100 квартир, а также коммерческими площадями.

«Мы выкупили недострой и выполнили достройку восьми этажей, кровельные работы, внутреннюю отделку, установили проемы, окна и двери, провели технологическое подключение отопительной, вентиляционной и канализационной систем, водопровода, электрики, установили лифты», — отмечает директор ООО «Седанкастрой» Сергей Зебалов.

«В целом, рынок первичного жилья Владивостока будет развиваться прежними темпами: старый жилой фонд стареет, потребитель хочет получать за свои деньги более комфортное жилье. Продолжится работа над завершением долгостроев в столице Приморья. Большую популярность будут получать проекты комплексной застройки территорий. Речь уже идет не об отдельных зданиях, а разрабатываются и строятся целые микрорайоны, где заранее закладываются социальные объекты: детские сады и школы. Наличие статуса резидента СПВ позволяет приморским застройщикам реализовывать более масштабные проекты», — утверждает партнер ООО «Тайгер Консалтинг» Андрей Мичулис.

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 2122. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет около 1,1 трлн рублей, в результате выполнения заявленных проектов появится более 88 тыс. рабочих мест.

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