В Приморье тружеников тыла поддерживают компенсацией на ЖКХ и транспорт

Помимо этого органы местного самоуправления гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бесплатно предоставляют в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства по месту постоянного проживания, а также для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства (на выбор).