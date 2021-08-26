В Приморье тружеников тыла поддерживают компенсацией на ЖКХ и транспорт

Полный перечень выплат и компенсаций, а также примеры расчетов по типичным жизненным ситуациям представлены в справочнике краевого министерства труда и социальной политики, сообщили в пресс-службе региона.
Напомним, к категории «труженики тыла» относятся граждане:
— проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
— или проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющие стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и войны с Японией не менее шести месяцев;
— или награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Труженикам тыла выплачивается ежемесячная выплата в размере 830 рублей. Плюс за счет средств краевого бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки:
— компенсация расходов на оплату жилья в размере 50% исходя из занимаемой тружеником тыла общей площади жилых помещений в пределах установленных в регионе нормативов, включая плату за пользование жилым помещением и за его содержание;
— компенсация расходов в размере 50% (в пределах установленных нормативов) на оплату коммунальных услуг: за холодную и горячую воду, электроэнергию, газ, отведение сточных вод, за обращение с ТКО и за теплоэнергию;
— компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капремонт на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц, установленного в регионе, и площади жилого помещения, находящегося в собственности труженика тыла;
— компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50% от:
— оплаты стоимости топлива в пределах установленного в регионе норматива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
— расходов на приобретение бытового газа в баллонах общим весом не более 60 килограммов в год исходя из цены, установленной в Приморье.
Меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда и не распространяются на установленные правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Также труженики тыла в Приморье пользуются льготами на проезд на территории края. Им полагаются компенсации:
— 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
— 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в городском транспорте;
— 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;
— 50% стоимости абонементного билета на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
— 50% стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморья, приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении лиц, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского муниципальных районов, Лазовского и Тернейского муниципальных округов);
-денежная выплата на проезд по карте «Приморец»: предоставляется на оплату проезда в городском, пригородном и железнодорожном транспорте в размере 100% стоимости проезда, но не более 700 рублей в месяц.
Как уточняют специалисты, совокупный размер компенсационных выплат за проезд не может превышать 20 тысяч рублей в год (для приморцев, постоянно проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, — не более 30 тысяч рублей в год).
Помимо этого органы местного самоуправления гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бесплатно предоставляют в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства по месту постоянного проживания, а также для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства (на выбор).
Также стоит напомнить, что в сентябре этого года единовременную выплату 10 тысяч рублей получат около 536 тысяч пенсионеров, проживающих в Приморье. Соответствующий Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России, выплата будет производиться вместе с пенсией.
«Если по каким-то причинам человек не получит ее в сентябре, получит позже», — уточняют специалисты.
Напомним, в Приморье действуют несколько краевых мер социальной поддержки, призванных дополнительно поддержать пенсионеров. Все граждане, получающие пенсию, ежегодно получают единовременно по 1 тысяче рублей. Эта мера социальной поддержки появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013-м.
«На „губернаторскую тысячу“ с начала года уже направлено 562,8 миллиона рублей. Запланировано почти 580 миллионов рублей», — информируют в министерстве труда и социальной политики края.
С 2020 года пенсионерам с низким достатком стали единовременно выплачивать по 6 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки призвана снизить уровень бедности в Приморье.
Выплата предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год. В марте ее получили более 74 тысяч приморцев. Расходы на эти цели составили 453,4 миллиона рублей.
Более 2 миллиардов рублей с начала года направили на региональную доплату к пенсии. Размер такой доплаты составляет разницу между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением человека. В списке получателей — около 82 тысяч неработающих пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в Приморье.
Кроме пожилых людей с низкой пенсией на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.
Отметим, эти меры помощи реализуются в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.