«Карты в руки»: Кто в Приморье может рассчитывать на продуктовые сертификаты

до 1000 рублей — компенсация расходов в связи с приобретением жизненно необходимых товаров и (или) лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера);

до 3000 рублей — компенсация расходов в связи со смертью члена малоимущей семьи и (или) в связи с рождением ребенка;

до 10000 рублей — пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных катастроф;

до 20000 рублей — направляемым на лечение или консультирование за пределы Приморья региональным министерством здравоохранения;

до 20000 рублей — оплата стоимости проезда для лиц, сопровождающих граждан из числа малоимущих инвалидов I группы, либо несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, к месту лечения или консультирования за пределы края по направлению Минздрава Приморья;

до 20000 рублей — оплата стоимости проезда выезжающим по направлению медицинской организации в медицинские организации Владивостока, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи в крае, и обратно — на консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям, а также по профилям «онкология», «офтальмология»;