«Карты в руки»: Кто в Приморье может рассчитывать на продуктовые сертификаты

Аналитика
«Карты в руки»: Кто в Приморье может рассчитывать на продуктовые сертификаты
«Карты в руки»: Кто в Приморье может рассчитывать на продуктовые сертификаты
Сегодня, 11:04Фото: Медиахолдинг 1Mi
Депутаты Госдумы предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ позволит его владельцу приобрести продовольствие и лекарственные препараты. Оговаривается, что это должны быть продукты первой необходимости, например, хлеб, молоко, крупы, овощи и так далее. При этом сертификат рассчитан на определенную сумму — его номинальная стоимость может составить 30% от величины прожиточного минимума в среднем по России.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что целевые субсидии малоимущим стали бы более эффективным средством борьбы с бедностью, чем регулирование цен на отдельные товары. По данным издания iz.ru, в качестве альтернативы Кудрин предложил ввести адресную помощь отдельным категориям населения и целевые субсидии на определенные виды товаров.

Кто может рассчитывать на «продуктовые карточки», а также какими видами поддержки могут воспользоваться наши малообеспеченные земляки, разбирался корреспондент издания «Золотой Рог».

Для поддержки статуса

Сначала — кто подпадает под категорию малоимущих. Согласно краевому закону № 255 «О государственной социальной помощи в Приморском крае», к ним относятся семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Которая, напомним, на 2021 год в крае определена в сумме 13963 рубля. Для сравнения: среднемесячная начисленная зарплата в нашем регионе на текущий год, по данным Приморсктата, составляет 51 811,4 рубля.

В Приморье, если парламентарии Госдумы одобрят идею, получить продовольственный сертификат сможет почти каждый десятый житель региона. По информации главного консультанта министерства труда и социальной политики Приморья Ирины Горбенко, в крае на 1 июля этого года проживало 192 450 человек, имеющих статус малоимущих.

К помощи из регионального бюджета…

В Приморье предусмотрен целый ряд льгот и выплат для малоимущих граждан, которые особо нуждаются в помощи, но сами не могут себе помочь. Кстати, перечень мер поддержки, а также их объем зависит от региона, поскольку большая часть финансируется из местной казны. Прежде всего, это адресная государственная социальная помощь, средства на которую выделяются из регионального бюджета:

  1. до 1000 рублей — компенсация расходов в связи с приобретением жизненно необходимых товаров и (или) лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера);
  2. до 3000 рублей — компенсация расходов в связи со смертью члена малоимущей семьи и (или) в связи с рождением ребенка;
  3. до 10000 рублей — пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных катастроф;
  4. до 20000 рублей — направляемым на лечение или консультирование за пределы Приморья региональным министерством здравоохранения;
  5. до 20000 рублей — оплата стоимости проезда для лиц, сопровождающих граждан из числа малоимущих инвалидов I группы, либо несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, к месту лечения или консультирования за пределы края по направлению Минздрава Приморья;
  6. до 20000 рублей — оплата стоимости проезда выезжающим по направлению медицинской организации в медицинские организации Владивостока, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи в крае, и обратно — на консультацию, обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым заболеваниям, а также по профилям «онкология», «офтальмология»;
  7. до 20000 рублей — оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих граждан из числа малоимущих, инвалидов I группы, либо несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, выезжающих в медицинские организации Владивостока, на условиях, указанных в пункте № 6.

… присоединится федеральный

Кроме того, малоимущие жители Приморья могут рассчитывать на государственную социальную помощь из краевого и федерального бюджетов, на основании социального контракта по следующим направлениям:

  1. поиск работы. Предоставляется ежемесячная выплата в размере 14 779 руб., но не более 4 месяцев. В случае прохождения профобучения и (или) дополнительного профобразования предусмотрена еще и ежемесячная выплата со дня начала обучения в размере 7 389 руб.;
  2. ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. До 250 тыс. руб. предоставляется на приобретение и оплату основных средств, материально-производственных запасов, имущественных обязательств (не более 15%), возмещение расходов, связанных с постановкой на учет (не более 5%);
  3. ведение личного подсобного хозяйства и производство сельскохозяйственной продукции. Предоставляются средства в размере до 100 тыс. руб. на приобретение и оплату товаров (услуг) в этих целях.
  4. Дополнительно в перечисленных выше пунктах в случае профобучения и (или) получения дополнительного профобразования предусмотрена оплата образовательных услуг — в размере стоимости курса, но не более 30 тыс. руб.;
  5. осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Предоставляется ежемесячная выплата в размере 14 779 руб., (но не более 6 месяцев), — для приобретения товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, прохождения лечения, профилактического медицинского осмотра.

Пособия на детей и ЖКХ

Также приморцы, имеющие статус малоимущих, также могут быть получателями:

— пособия на ребенка, предусмотренного краевым законом № 217 «О защите прав ребенка в Приморском крае»:

  1. размер обычного пособия — 380,50 руб.
  2. размер пособия одинокой матери — 1141,5 руб.
  3. размер пособия детям военнослужащих — 570,74 руб.

— субсидии на оплату коммунальных услуг, предусмотренной постановлением правительства РФ о№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Получить всю информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемыми жителям Приморья, в том числе малоимущим гражданам, можно:

  • — на сайте регионального министерства труда и социальной политики и официальном сайте правительства Приморского края;
  • — в социальной сети Инстаграм министерства труда и социальной политики Приморского края;
  • — на едином интерактивном сервисе для граждан «Интерактивный консультант»;
  • — по единому номеру телефона: 8-800-30-22-145.
Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ЖКХпродуктыПриморьепособияподдержка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы