Взявши один кредит, спешим за другим

Взявши один кредит, спешим за другим
Взявши один кредит, спешим за другим
Сегодня, 16:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Почти 45 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит или заём, сообщил в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

— На сегодня 55% трудоспособного населения от 16 до 60 лет России имеет кредит. А если сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть, в возрасте 20-50 лет, то там показатель будет приближаться к 70%, — уточнил Мехтиев.

Он отметил, что растёт число заёмщиков с двумя и более кредитами. По его словам, сейчас уже каждый третий заёмщик имеет более одного кредита, то есть это примерно 13 миллионов россиян.

Мехтиев напомнил, что риск просрочки в случае ухудшения финансового положения увеличивается с каждой новой ссудой. По его словам, среди должников, уже находящихся в дефолте, доля физических лиц с двумя и более кредитами зачастую близка к 50%.

Россиянам, которые решили взять кредит, стоит придерживаться правила «один кредит в одни руки», настоятельно рекомендует Мехтиев. Если это невозможно, стоит более внимательно отнестись к оформлению средств.

— Во-первых, необходимо ознакомиться со всеми кредитными предложениями и выбрать то, где ставка ниже, т. к. от её размера зависит размер переплаты. Во-вторых, стоит взять ровно ту сумму, которая необходима. В-третьих, стоит сделать выбор в пользу большего срока — за счет этого платёж будет ниже. Одновременно нужно стараться вносить большие платежи, снижая при этом средний платеж, а не срок, — рекомендует президент НАПКА.

Отметим, в Приморье, по данным Дальневосточного главка Банка России на первую половину 2021 года, совокупный объём взятых населением кредитов возрос почти на 27%, превысив 307 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в рознице находилась на уровне 4%, как и годом ранее.

Сюжеты:
Приморье
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кредитбанки
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