Проверка на прочность: На Приморье надвигается очередной циклон

Возможны метель, на дорогах гололедица и снежный накат, взлом льда, падение деревьев и конструкций.
На побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 30 м/с.
Повышается риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, падение слабо закреплённых конструкций, увеличение и количества ДТП.
В заливе Петра Великого высота волн достигнет 4-х метров, прогнозируется взлом припайного льда и вынос ледяных полей в открытую часть залива, ожидается быстрое обледенение судов.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности, воздержаться от использования личного автотранспорта, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Все экстренные службы приведены в повышенную готовность.
Напомним, в случае нештатной ситуации гражданам следует сообщать по телефону 101 и 112.