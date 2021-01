Проверка на прочность: На Приморье надвигается очередной циклон

По данным Приморского УГМС, вечером 28, а также ночью и днём 29 января ожидаются сильные осадки в виде снега с количеством до 20 мм.

Возможны метель, на дорогах гололедица и снежный накат, взлом льда, падение деревьев и конструкций. На побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 30 м/с. Повышается риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, падение слабо закреплённых конструкций, увеличение и количества ДТП. В заливе Петра Великого высота волн достигнет 4-х метров, прогнозируется взлом припайного льда и вынос ледяных полей в открытую часть залива, ожидается быстрое обледенение судов. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности, воздержаться от использования личного автотранспорта, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Все экстренные службы приведены в повышенную готовность. Напомним, в случае нештатной ситуации гражданам следует сообщать по телефону 101 и 112.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter