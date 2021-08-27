«И так можно было?»: Владивостокский дизайнер о выборе квартиры в городе

Тем, кто приобретает квартиру, лучше присмотреться к новостройкам. Дизайнер из Владивостока Олеся Диголь уверена, что только в этом случае, можно получить комфортную планировку.

Специалист рассказала, что на сегодняшний день, в столице Дальнего Востока наибольшей популярностью пользуются именно новостройки, пишет «Альянс.HELP» По словам дизайнера, уже около десятка лет во Владивостоке возводят преимущественно монолитно-каркасные дома. «Когда я только начала работать, в 2000-ые годы, у нас были сплошные проекты планировок: 83-ей, 81-ой серии, кирпичных хрущевок, появлялись кирпичные новострои. Потом начали возводить монолитные дома. И там самая лучшая планировка», — сообщила дизайнер. Специалист разъяснила, что монолитные дома строят на колоннах и используют монолитные перекрытия. Благодаря такой технологии, в них минимальное количество несущих стен. Исключения составляют ребра жесткости на самих колоннах, но это минимальное неудобство, если это можно вообще так назвать. Шаг между ними около 6-9 метров, в зависимости от проекта. «Заказчики часто удивляются, когда мы предлагаем им сразу несколько интересных вариантов. Они смотрят и говорят: «Ого, оказывается, как с нашей квартирой можно», — поделилась Диголь. Дизайнер рассказала, что еще один весомый плюс новостроек — это современный коммуникации: канализация, отопление и прочее. Все это можно сделать под себя с минимальными рисками поломок. Современные покупатели четко это осознают, поэтому квартиры в новых домах разлетаются, что называется, «со свистом», причем еще на на этапе фундамента. А вот хрущевки, панельки и прочее постепенно себя изживают, — уверена специалист. «Монолитные новострои будут заполнять пространство города. Скорее всего, старые дома потихоньку будут сносить, они уже свою жизнь отживают. Сейчас домостроение переживает новую эпоху. Поэтому я думаю, что лет через 20 у нас город очень сильно изменится», — резюмировала Олеся Диголь.

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