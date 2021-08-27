«И так можно было?»: Владивостокский дизайнер о выборе квартиры в городе

«И так можно было?»: Владивостокский дизайнер о выборе квартиры в городе
«И так можно было?»: Владивостокский дизайнер о выборе квартиры в городе
Сегодня, 09:19ОбществоФото: Максим Карпиков / Медиахолдинг 1Mi
Тем, кто приобретает квартиру, лучше присмотреться к новостройкам. Дизайнер из Владивостока Олеся Диголь уверена, что только в этом случае, можно получить комфортную планировку.

Специалист рассказала, что на сегодняшний день, в столице Дальнего Востока наибольшей популярностью пользуются именно новостройки, пишет «Альянс.HELP»

По словам дизайнера, уже около десятка лет во Владивостоке возводят преимущественно монолитно-каркасные дома.

«Когда я только начала работать, в 2000-ые годы, у нас были сплошные проекты планировок: 83-ей, 81-ой серии, кирпичных хрущевок, появлялись кирпичные новострои. Потом начали возводить монолитные дома. И там самая лучшая планировка», — сообщила дизайнер.

Специалист разъяснила, что монолитные дома строят на колоннах и используют монолитные перекрытия. Благодаря такой технологии, в них минимальное количество несущих стен.

Исключения составляют ребра жесткости на самих колоннах, но это минимальное неудобство, если это можно вообще так назвать. Шаг между ними около 6-9 метров, в зависимости от проекта.

«Заказчики часто удивляются, когда мы предлагаем им сразу несколько интересных вариантов. Они смотрят и говорят: «Ого, оказывается, как с нашей квартирой можно», — поделилась Диголь.

Дизайнер рассказала, что еще один весомый плюс новостроек — это современный коммуникации: канализация, отопление и прочее. Все это можно сделать под себя с минимальными рисками поломок.

Современные покупатели четко это осознают, поэтому квартиры в новых домах разлетаются, что называется, «со свистом», причем еще на на этапе фундамента.

А вот хрущевки, панельки и прочее постепенно себя изживают, — уверена специалист.

«Монолитные новострои будут заполнять пространство города. Скорее всего, старые дома потихоньку будут сносить, они уже свою жизнь отживают. Сейчас домостроение переживает новую эпоху. Поэтому я думаю, что лет через 20 у нас город очень сильно изменится», — резюмировала Олеся Диголь.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
строительствожильеПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы