Перед «этими днями» во Владивостоке активно заканчивают ремонтные работы (список)

Самые масштабные работы пройдут на «Дальпрессе». Там будут устанавливать новые плиты перекрытий для 19 колодцев инженерных коммуникаций. Потом там уложат новый асфальт. Общая площадь нового дорожного покрытия в районе пересечения Океанского проспекта, улиц Хабаровской и Комсомольской составит 4 500 квадратных метров.