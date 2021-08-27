Перед «этими днями» во Владивостоке активно заканчивают ремонтные работы (список)

Перед «этими днями» во Владивостоке активно заканчивают ремонтные работы (список)
Перед «этими днями» во Владивостоке активно заканчивают ремонтные работы (список)
Сегодня, 17:42ОбществоФото: Диана Юндина / Медиахолдинг 1Mi
В последние выходные лета, перед наступлением режима тишины накануне ВЭФ, дорожные рабочие активно завершают ремонт дорог и восстанавливают поврежденные участки в столице Дальнего Востока.

Специалисты дорожного предприятия «Содержание городских территорий» рассказали, что работы будут вестись на участках:

  • в районе Дальпресса,
  • на Гоголя (в районе ТЦ «Море»),
  • Маковского (район транспортной развязки Де-Фриз – Седанка – Патрокл),
  • в районе остановки «Фабрика Заря»,
  • на пересечении проспекта Острякова и Океанского проспекта
  • и в районе остановки «Парк Победы» (в сторону центра города).

«Просим автомобилистов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — обратился к горожанам руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.

Самые масштабные работы пройдут на «Дальпрессе». Там будут устанавливать новые плиты перекрытий для 19 колодцев инженерных коммуникаций. Потом там уложат новый асфальт. Общая площадь нового дорожного покрытия в районе пересечения Океанского проспекта, улиц Хабаровской и Комсомольской составит 4 500 квадратных метров.

Впереди у специалистов запланирован ремонт еще более, чем на 70 улицах.

Напомним, с 30 августа по 6 сентября во Владивостоке вводится режим «технологической тишины». Во время подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в городе запретят проводить земляные работы. Исключение составят только аварийные ситуации.

Сюжеты:
Приморье
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