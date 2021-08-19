В «эти дни» во Владивостоке введут новый запрет

В «эти дни» во Владивостоке введут новый запрет
В «эти дни» во Владивостоке введут новый запрет
Сегодня, 15:27ОбществоФото: pxhere.com
С 30 августа по 6 сентября во Владивостоке вводится режим «технологической тишины». Во время подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в городе запретят проводить земляные работы.

Исключение составят только аварийные ситуации.

Запрет касается предприятий всех организационно-правовых форм и носит рекомендательный характер. В эти дни не желательно ремонтировать инженерные сети и проводить опрессовку теплотрасс.

В 2021 году ВЭФ пройдет на острове Русский со 2 по 4 сентября. Тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире». Узнать подробности об архитектуре ВЭФ-2021 можно на официальном сайте.

Кстати, в преддверии форума, Владивосток получил 647 миллионов рублей из федерального бюджета на подготовку городской инфраструктуры. Распоряжение о выделении средств отдал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам мэра дальневосточной столицы Константина Шестакова, полученные средства направлены на приоритетные нужды города и проекты развития.

В частности на ремонт дорог, фасадов зданий, освещение дворов. Кроме того, на закупку коммунальной техники и оборудования для лыжной трассы. Строительство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский, ремонт пирсов на набережной Спортивной гавани.

Мэр подчеркнул, что изменение облика города к ВЭФ, останется с горожанами и после окончания форума.

Сюжеты:
Приморье
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