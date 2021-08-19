В «эти дни» во Владивостоке введут новый запрет

Исключение составят только аварийные ситуации.
Запрет касается предприятий всех организационно-правовых форм и носит рекомендательный характер. В эти дни не желательно ремонтировать инженерные сети и проводить опрессовку теплотрасс.
В 2021 году ВЭФ пройдет на острове Русский со 2 по 4 сентября. Тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире». Узнать подробности об архитектуре ВЭФ-2021 можно на официальном сайте.
Кстати, в преддверии форума, Владивосток получил 647 миллионов рублей из федерального бюджета на подготовку городской инфраструктуры. Распоряжение о выделении средств отдал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По словам мэра дальневосточной столицы Константина Шестакова, полученные средства направлены на приоритетные нужды города и проекты развития.
В частности на ремонт дорог, фасадов зданий, освещение дворов. Кроме того, на закупку коммунальной техники и оборудования для лыжной трассы. Строительство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский, ремонт пирсов на набережной Спортивной гавани.
Мэр подчеркнул, что изменение облика города к ВЭФ, останется с горожанами и после окончания форума.