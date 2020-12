ФРДВ инвестирует в создание вечно зеленых теплиц на Дальнем Востоке

В Магаданской области с привлечением льготного финансирования Фонда развития Дальнего Востока и Арктики будут созданы вечно зеленые теплицы площадью 3 га.

В Магаданской области с привлечением льготного финансирования Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) будут созданы вечно зеленые теплицы площадью 3 га по круглогодичному выращиванию более 1,7 тыс. тонн овощей и зелени. Общая стоимость проекта оценивается в 965 млн рублей, поддержка со стороны ФРДВ составит 300 млн рублей. В реализации проекта участвуют местные предприниматели, развивающие производство продуктов питания и собственную торговую сеть. Уже подготовлена проектно-сметная документация, заложен фундамент под строительство теплиц, согласованы условия привлечения банковского финансирования. Суммарный спрос на овощи в Магаданской области составляет 5,3 тыс. тонн, но в регионе производится 1,4 тыс. тонн продукции. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности Магаданской области, замещение импорта и повышение качества овощной продукции для жителей Магаданской области. Создание новых тепличных комплексов повысит доступность свежих овощей для населения – снижение стоимости ожидается до 2 раз. У ФРДВ уже есть опыт реализации проектов строительства теплиц. Причем, в еще более сложных климатических условиях – на вечной мерзлоте и при экстремально низких температурах в Якутии. При поддержке фонда на территории республики построен тепличный комплекс «Саюри». В сентябре этого года был введен в эксплуатацию первый этап третьей очереди комплекса площадью 0,8 га. Проектная мощность «Саюри» составляет около 3 тыс. тонн продукции. Еще один круглогодичный тепличный комплекс на Дальнем Востоке создается в Республике Бурятия, где будут выращиваться свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объем производства на «Гусиноозерском» комплексе площадью 29,4 га составит 22,5 тыс. тонн продукции. Общий объем инвестиций в проект – до 9,2 млрд рублей, до 2 млрд рублей инвестирует ФРДВ. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест. ФРДВ также рассматривает возможность реализации тепличных комплексов в Чукотском автономном округе, Арктической зоне Якутии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае общей площадью до 80 га. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

