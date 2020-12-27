ФРДВ инвестирует в создание вечно зеленых теплиц на Дальнем Востоке

У ФРДВ уже есть опыт реализации проектов строительства теплиц. Причем, в еще более сложных климатических условиях – на вечной мерзлоте и при экстремально низких температурах в Якутии. При поддержке фонда на территории республики построен тепличный комплекс «Саюри». В сентябре этого года был введен в эксплуатацию первый этап третьей очереди комплекса площадью 0,8 га. Проектная мощность «Саюри» составляет около 3 тыс. тонн продукции.