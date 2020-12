ФРДВ реализует проект в горнодобывающем секторе в Бурятии

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики поддержит строительство горно-обогатительного комбината на базе полиметаллических руд месторождения «Озерное» в Бурятии.

Такое решение было принято на заседании Президиума Правительственной комиссии по Дальнему Востоку под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 96,4 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей направит ФРДВ. «Озерное» является одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений цинка и свинца. Запасы цинка на месторождении составляют 8,2 млн тонн. На территории республики будет создано крупнейшее в России производство цинкового концентрата мощностью 6 млн тонн в год. На предприятии будет перерабатываться около 600 тыс. тонн цинкового концентрата и 80 тыс. тонн свинцового концентрата в год. Развитие цинкового производства в Бурятии позволит выйти на азиатско-тихоокеанский рынок, преимущественно продукция будет реализовываться в Китай, являющийся драйвером спроса на цинк. Ожидается более 16 млрд рублей прироста налоговых поступлений в бюджет и создание более 1400 новых рабочих мест в регионе. В инвестиционном портфеле ФРДВ уже есть ряд перспективных проектов в горнодобывающем секторе. Так, в частности, фондом поддержан крупнейший проект в горнодобывающей отрасли Хабаровского края – создание горно-обогатительного комбината мощностью до 56 млн т руды в год на базе месторождения Малмыжское. Запуск этого проекта даст возможность создать новый центр цветной металлургии на территории Дальнего Востока, включающий производство меди, никеля и других металлов. Новое предприятие позволит выйти на рынки АТР и покрыть спрос на медь азиатских стран, в первую очередь, Китая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

