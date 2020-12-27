ФРДВ реализует проект в горнодобывающем секторе в Бурятии

В инвестиционном портфеле ФРДВ уже есть ряд перспективных проектов в горнодобывающем секторе. Так, в частности, фондом поддержан крупнейший проект в горнодобывающей отрасли Хабаровского края – создание горно-обогатительного комбината мощностью до 56 млн т руды в год на базе месторождения Малмыжское. Запуск этого проекта даст возможность создать новый центр цветной металлургии на территории Дальнего Востока, включающий производство меди, никеля и других металлов. Новое предприятие позволит выйти на рынки АТР и покрыть спрос на медь азиатских стран, в первую очередь, Китая.