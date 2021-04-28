Мэр Владивостока продолжит проверять работу управляющих компаний, пока на всех участках не будет порядка

Глава Владивостока Олег Гуменюк продолжает встречаться с жителями города и проверять работу управляющих компаний в домах и во дворах приморской столицы. Последняя проверка прошла на придомовых территориях Первомайского района.

Фото: vlc.ru В частности, мэр, а также руководители управления содержания жилфонда, административно-территориального управления Первомайского района, управления дорог и благоустройства, топливно-энергетического комплекса, заместитель прокурора Первомайского района Вероника Вторушина побывали во дворах домов № 51 и 57 по улице Калинина и во дворе дома № 25 по улице Сахалинской. Жители дома по улице Калинина, 57 чётко сформулировали основные проблемы: собственников больше всего волнует ливневая канализация на придомовой территории, а также тепловые сети, на которых периодически происходят порывы. Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей Ткачев объяснил, что трубы принадлежат ВПЭС — в ближайшее время специалисты рассчитают стоимость и проведут частичную замену труб. «Коммуникации по всему городу сильно изношены, но Первомайский район страдает больше всего. Ремонтируем аварийные участки, но это капля в море, ремонтировать нужно все и комплексно. Будем прорабатывать этот вопрос», — заявил глава Владивостока. Фото: vlc.ru Ливневую канализацию пообещали прочистить, а также сделать в ней дополнительный дренаж для водоотведения. В данный момент двор ремонтируют по программе «1000 дворов» — здесь произведут асфальтирование придомовой территории. С жителями дома № 51 на улице Калинина Олег Гуменюк уже встречался месяц назад. Тогда жители пожаловались на плохое качество дороги, которая находится неподалеку, на отсутствие тротуара и лестницы. Сейчас эти вопросы сдвинулись с мертвой точки — стоимость лестницы и тротуара уже посчитали и поставили в план работ. Фото: vlc.ru Позитивные изменения ждут и жителей дома по улице Сахалинской, 25 — здесь уже много лет люди не могут решить вопрос с мусорными контейнерами на придомовой территории. «Нам не нужна здесь площадка для мусора и такое большое количество контейнеров. Из-за них рядом с домом полная антисанитария, крысы бегают», — пожаловались жильцы. Фото: vlc.ru Специалисты администрации Владивостока объяснили, что контейнеры можно распределить поровну между всеми соседними домами. Теперь жильцам предстоит самим договориться, куда они готовы разместить контейнеры. Но площадка для сбора крупногабаритного мусора все равно должна быть в едином месте. Чтобы на ней не скапливался мусор, власти города обратятся к региональному оператору и попросят усилить работу. Стоит отметить, что в марте в администрацию Владивостока поступило более тысячи жалоб — все они касались плохой работы управляющих компаний: это и заваленные упавшими ветками, деревьями дворы и отсутствие уборки, ремонта в подъездах. Фото: vlc.ru Диалог с УК у граждан наладить не получается, поэтому они обращаются за помощью в мэрию. Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. «Наши управляющие компании забывают, что их наняли жители. И в первую очередь УК должна работать на благо жильцов. На деле всё наоборот — просьбы и обращения там игнорируют. Поэтому я и сотрудники администрации выезжаем совместно с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой на места, чтобы помочь горожанам наладить диалог или сменить управляющую компанию», — заключил мэр.

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