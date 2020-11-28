В эти выходные полигон на Холмистой будет принимать бытовой мусор бесплатно

В эти выходные полигон на Холмистой будет принимать бытовой мусор бесплатно

Сегодня, 11:00
Общество
Photo: artem.news.plus
Твердые коммунальные отходы от юридических лиц 28 и 29 ноября на полигоне Холмистая во Владивостоке будут принимать бесплатно.

Такое решение было принять на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко в пятницу, 27 ноября, в связи с организацией субботников по очистке территорий от льда и снега.

Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор», коммунальные отходы примут на мусорном полигоне бесплатно.

«Для этого достаточно просто привезти отходы на полигон без ограничения объема», – уточнил руководитель компании Антон Бибиков.

В компании особо обращают внимание на то, что для быстроты утилизации мусора лучше не смешивать ветки и остатки деревьев с общим мусором.

Напомним, в муниципальных образованиях Приморья, подвергшихся удару стихии, пройдут субботники 28 ноября. На них выйдут предприятия всех форм собственности, общественные и спортивные организации, в обязательном порядке продолжат работать коммунальные, дорожные, управляющие компании и ТСЖ. Всех желающих приглашают присоединиться к наведению порядка. Коммунальщики обеспечат необходимым инвентарем.

Stories:
Приморский край
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы