В эти выходные полигон на Холмистой будет принимать бытовой мусор бесплатно

Твердые коммунальные отходы от юридических лиц 28 и 29 ноября на полигоне Холмистая во Владивостоке будут принимать бесплатно.

Такое решение было принять на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко в пятницу, 27 ноября, в связи с организацией субботников по очистке территорий от льда и снега. Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор», коммунальные отходы примут на мусорном полигоне бесплатно. «Для этого достаточно просто привезти отходы на полигон без ограничения объема», – уточнил руководитель компании Антон Бибиков. В компании особо обращают внимание на то, что для быстроты утилизации мусора лучше не смешивать ветки и остатки деревьев с общим мусором. Напомним, в муниципальных образованиях Приморья, подвергшихся удару стихии, пройдут субботники 28 ноября. На них выйдут предприятия всех форм собственности, общественные и спортивные организации, в обязательном порядке продолжат работать коммунальные, дорожные, управляющие компании и ТСЖ. Всех желающих приглашают присоединиться к наведению порядка. Коммунальщики обеспечат необходимым инвентарем.

