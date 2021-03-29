В России изменяются правила сдачи экзаменов на права

В новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске. Кандидат также должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя полосами и более. Кандидаты в водители, желающие управлять автобусами, должны показать навык остановки транспорта для безопасной посадки и высадки пассажиров.