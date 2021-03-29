Жители Приморья выберут объекты благоустройства в Октябрьском округе

Жителям Приморья предлагают проголосовать по вопросам благоустройства сквера на улице Ушинского и центральной площади в Липовцах Октябрьского района, которое пройдёт в 2022 году. Граждане смогут выбрать в режиме онлайн, какой именно объект необходимо сделать в первую очередь, сообщили в правительстве региона.

В администрации муниципалитета отметили, что территории, которые планируют реконструировать, популярны у местных жителей, но требуют ремонта. «С момента постройки серьезного ремонта на них не было. Теперь по этим территориям уже есть дизайн-проекты, которые обсуждали с жителями», — рассказали специалисты. Сотрудники администрации сообщили, что в последние годы в муниципалитете благоустроили сквер Любви и сквер «У фазана». Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко рассказала, что работы по благоустройству на 2022 год можно будет выбрать как в Октябрьском районе, так и в других муниципалитетах в формате онлайн. На площадке появится более 40 объектов благоустройства в Приморье. «Все выбранные территории капитально отремонтируют или реконструируют, на местах заменят коммуникации, установят красивые малые архитектурные формы. Эти площади, парки и скверы станут украшением городов и районов нашего края», — сказала Пархоменко. Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», цель которого — преобразить российские города и посёлки, сделать их комфортнее для проживания. Специалисты отмечают, что одним из показателей эффективности является «вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства».

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