Жители Приморья выберут объекты благоустройства в Октябрьском округе

В администрации муниципалитета отметили, что территории, которые планируют реконструировать, популярны у местных жителей, но требуют ремонта.
«С момента постройки серьезного ремонта на них не было. Теперь по этим территориям уже есть дизайн-проекты, которые обсуждали с жителями», — рассказали специалисты.
Сотрудники администрации сообщили, что в последние годы в муниципалитете благоустроили сквер Любви и сквер «У фазана».
Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко рассказала, что работы по благоустройству на 2022 год можно будет выбрать как в Октябрьском районе, так и в других муниципалитетах в формате онлайн. На площадке появится более 40 объектов благоустройства в Приморье.
«Все выбранные территории капитально отремонтируют или реконструируют, на местах заменят коммуникации, установят красивые малые архитектурные формы. Эти площади, парки и скверы станут украшением городов и районов нашего края», — сказала Пархоменко.
Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», цель которого — преобразить российские города и посёлки, сделать их комфортнее для проживания.
Специалисты отмечают, что одним из показателей эффективности является «вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства».