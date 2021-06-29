Кому в Приморье положены выплаты по соцконтракту

Социальный контракт — соглашение между органами соцзащиты и малоимущими гражданами, в рамках которого нуждающимся предоставляются выплаты и различные льготы. Что можно получить в Приморье при заключении социального контракта?

Подробности в инфографике «Золотого Рога»: Фото: ИК "Золотой Рог" Выплаты и льготы по соцконтракту предоставляются в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027.

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