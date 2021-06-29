Кому в Приморье положены выплаты по соцконтракту

Социальный контракт — соглашение между органами соцзащиты и малоимущими гражданами, в рамках которого нуждающимся предоставляются выплаты и различные льготы. Что можно получить в Приморье при заключении социального контракта?
Подробности в инфографике «Золотого Рога»:
Фото:ИК "Золотой Рог"
Выплаты и льготы по соцконтракту предоставляются в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций