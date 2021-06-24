Более 500 семей с детьми в Приморье получили выплаты по социальным контрактам

Жители Приморского края с начала 2021 года подали более 1,4 тысячи заявлений на заключение социального контракта. В данный момент заключено около 620 контрактов — 509 получателей социальных выплат — семьи с детьми, сообщили в правительстве Приморья.

Помощь в выявлении семей с детьми — потенциальных получателей контрактов, оказывают почтальоны. В феврале текущего года приморское министерство труда и АО «Почта России» начали реализацию проекта социального воздействия в сфере социальной защиты населения, который направлен на создание условий для преодоления трудной жизненной ситуации малоимущих семей с детьми. Первыми территориями, которые попали под действие программы, стали Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский и Чугуевский округа. При помощи сотрудников почты было подано 85 заявлений, заключено 50 социальных контрактов. «Наиболее популярным направлением для приморцев остается поиск работы. По условиям социального контракта до 4 месяцев получателю положена выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей. Такую же выплату до полугода получают те, кто заключил контракт в связи с необходимостью преодолеть трудную жизненную ситуацию», — рассказали в министерстве. По направлению об индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 36 соцконтрактов. Начинающим бизнесменам выплачивают до 250 тысяч рублей. Пятеро жителей края получили до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, выплаты по социальным контрактам могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Приморье. Губернатор Приморского края Олега Кожемяко, во время ежегодного отчёта отметил, что по итогам 2020 года в крае было заключено 1 690 социальных контрактов с малоимущими семьями — это в 7,4 раза больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что выплаты по социальному контракту проходят в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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