«Конец пробкам на Борисенко» — ремонт заканчивают за неделю до дедлайна

Напомним, в районе дома №2 по улице Борисенко произошел провал прямо на дороге. Обрушился ливневый коллектор. Специалисты «Инвест Строй Торг» приступили к ремонту 27 ноября, в субботу. На всю ширину дороги с Вилкова к Спортивной потребовалась замена трубы коллектора.
Подрядчик заявил, что к работе привлечены все возможные силы и техника, чтобы поскорее завершить ремонт.
Работы по замене трубы действительно вызвали сложности у владивостокцев. В выходные движение по привычным маршрутам было затруднено, а в первый рабочий день и вовсе «встало колом». ПО предварительным данным, аварийные работы по ремонту коллектора должны были закончиться 6 декабря.
К радости жителей города, подрядчику удалось справиться в рекордно малые сроки и уже вечером понедельника, 29 ноября, движение по Борисенко обещают восстановить.