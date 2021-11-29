«Конец пробкам на Борисенко» — ремонт заканчивают за неделю до дедлайна

«Конец пробкам на Борисенко» — ремонт заканчивают за неделю до дедлайна
«Конец пробкам на Борисенко» — ремонт заканчивают за неделю до дедлайна
Сегодня, 12:03ОбществоФото: Татьяна Ермоленко
Пробки, которые по предварительным расчетам должны были сковать улицу Борисенко во Владивостоке на целую неделю, закончатся уже вечером понедельника. Специалисты подрядной организации уже переходят к этапу укладывания нового асфальта.

Напомним, в районе дома №2 по улице Борисенко произошел провал прямо на дороге. Обрушился ливневый коллектор. Специалисты «Инвест Строй Торг» приступили к ремонту 27 ноября, в субботу. На всю ширину дороги с Вилкова к Спортивной потребовалась замена трубы коллектора.

Подрядчик заявил, что к работе привлечены все возможные силы и техника, чтобы поскорее завершить ремонт.

Работы по замене трубы действительно вызвали сложности у владивостокцев. В выходные движение по привычным маршрутам было затруднено, а в первый рабочий день и вовсе «встало колом». ПО предварительным данным, аварийные работы по ремонту коллектора должны были закончиться 6 декабря.

К радости жителей города, подрядчику удалось справиться в рекордно малые сроки и уже вечером понедельника, 29 ноября, движение по Борисенко обещают восстановить.

Сюжеты:
Приморье
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