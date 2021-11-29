Пробки на Борисенко во Владивостоке растянутся на неделю

Аварийные работы по замене ливневого коллектора во Владивостоке в районе дома 2 по ул. Борисенко собрали огромные пробки во всех направлениях. Замедленное движение в этом районе наблюдалось уже в выходные, но сегодня, в понедельник, с самого утра автомобили стояли уже в мёртвых заторах.

Ранее автомобили с улиц Вилкова, Калинина могли сразу выезжать на ул. Спортивную, теперь весь трафик направлен через улицы 40 лет ВЛКСМ, затем на Борисенко. На улице 40 лет ВЛКСМ, где было односторонне движение, закутан в чёрный пакет знак «въезд запрещён», организовано двухстороннее, но не все автомобилисты об этом знают. Поэтому, заехав на эту улицу, многие привычно выстраиваются в две полосы в одну сторону, протестно сигналя встречному потоку, который разрешён на время ремонта. Напомним, на дороге с Вилкова к Спортивной появился глубокий провал, вызванный разрушением ливневого коллектора. Чтобы заменить коллектор, необходимо полностью переложить трубы на всю ширину проезжей части. С субботы, 27 ноября, на объекте начались ремонтные работы. Бригады уже заменили поврежденный участок коллектора на новый, ведется обратная засыпка грунта, сообщили в пресс-службе мэрии. — Стараемся провести работы максимально быстро, так как понимаем, что ограничение движения транспорта вызывает серьезные неудобства, — отметили в подрядной организации «Инвест Строй Торг». — Бросили на объект максимум техники и рабочих, подготовили на замену трубы и материалы. Планируем завершить работы и восстановить дорогу и проезд в ближайшие дни. Работы обещают завершить 6 декабря. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться альтернативными проездами.

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