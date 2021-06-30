Дороги, а не направления: выбоины и колдобины острова Русский закатают в асфальт

Градоначальник отметил, что работы стартуют уже в 2021 году. Первой изменениям подвергнется путь к Ворошиловской батарее. Ее длина составляет 1,2 километра. Следующей на очереди станет дорога к Экипажному. За зиму будет подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация для начала строительства шестикилометрового асфальтированного пути. В планах дороги к Рынде и Подножью.