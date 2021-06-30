Дороги, а не направления: выбоины и колдобины острова Русский закатают в асфальт

В течение нескольких лет ситуация с дорогами на Русском кардинально изменится в лучшую сторону, — выразил уверенность глава Приморья Олег Кожемяко.
Об этом 30 июня заявил и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков во время совместной рабочей поездки с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Градоначальник отметил, что работы стартуют уже в 2021 году. Первой изменениям подвергнется путь к Ворошиловской батарее. Ее длина составляет 1,2 километра. Следующей на очереди станет дорога к Экипажному. За зиму будет подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация для начала строительства шестикилометрового асфальтированного пути. В планах дороги к Рынде и Подножью.
Олег Кожемяко акцентировал, что без этих шагов говорить о модернизации дорожной инфраструктуры острова — бессмысленно.
Губернатор поддержал оптимистичный настрой администрации города и пообещал всяческую поддержку со стороны властей края. Также он сообщил, что Минвостокразвития выделил 89 миллионов рублей субсидии для решения этой задачи.