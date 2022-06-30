В День города «Фабрика мороженого» приглашает всех на центральную площадь Владивостока

В День города «Фабрика мороженого» приглашает всех на центральную площадь Владивостока
В День города «Фабрика мороженого» приглашает всех на центральную площадь Владивостока
Вчера, 18:36ОбществоФото: предоставлено компанией "Владивостокская Фабрика Мороженого"
1 июля Владивосток встретит моросью, но в субботу, 2 июля, во второй половине дня солнечные лучи порадуют горожан. «Золотой Рог» предлагает подумать о теплых моментах Дня города и спланировать свои летние выходные.

Например, вместе с юными горожанами отправиться в День рождения Владивостока, 2 июля, на центральную площадь. Там поучаствовать в заданиях волонтеров фотозоны «Владивостокская Фабрика Мороженого» и получить сладкие призы.

Последний день рабочей недели, 1 июля, во Владивостоке ожидается морось. Температура воздуха в пятницу +12… +17 °C. Температура воды в Амурском заливе более +15 °C, в Уссурийском заливе выше +14 °C, у берегов острова Русский почти +17 °C.

В первые июльские выходные в Приморье погода теряет свою устойчивость — на большей части края дожди и грозы. Ночью 2 июля они станут ослабевать, но уже днем 3 июля начнутся с новой силой. В субботу ночью температура будет +12…+19 °C, на востоке края +9…+11 °C, днем в континентальных районах +2…+30 °C, на побережье +17…+23 °C.

В воскресенье, 3 июля, температурный фон повысится на 1 — 4 градуса.Во Владивостоке тем временем обойдется без значительных дождей. Ночью и утром 2 июля ожидается туман и морось, а во второй половине дня — прояснения.

Температура воздуха в ночь на субботу +15…+18 °C, днем до +20…+23 °C. Температура воды в выходные на пляжах на острове Русском почти +17 °C, в Амурском заливе более +15 °C, в Уссурийском заливе +15 °C.

Спонсор прогноза погоды — «Владивостокская Фабрика Мороженого». Напоминаем, что «Владивостокская Фабрика Мороженого» в течение многих лет занимается производством любимого потребителями холодного десерта. В ее ассортименте — более 90 вкусов любимого жителями всего Дальнего Востока лакомства. Классический пломбир, летние фруктовые льды, полюбившиеся новинки: «Бабл гам» со спирулиной, тропическое манго, замешанное на приморском молоке. А также — уникальная линейка, которая позволит отправиться в путешествие по известным мировым столицам, каждая со своим вкусом: соленая карамель «Каира», ванильный «Париж», лучшие сорта шоколада «Праги». Теперь стать экспертом вкусов «Владивостокская Фабрика Мороженого» может каждый!

Сюжеты:
Приморье
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