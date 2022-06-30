Всё за 555 рублей: «Ростелеком» предлагает приморцам четыре услуги на выгодных условиях

«Ростелеком» предлагает тарифный план «Технологии выгоды», который включает четыре услуги связи и позволяет сэкономить до 40% на абонентской плате. Тариф объединяет безлимитный домашний интернет, интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь.

Предложение доступно новым абонентам в городах: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Большой Камень, Фокино, Лесозаводск, населенных пунктах: Артемовский, Вольно-Надеждинское, Девятый Вал, Заводской, Зима Южная, Кневичи, Новый, Полевое, Прохладное, Ружино, Суражевка, Тавричанка, Трудовое, Угловое, Урожайное, Шмидтовка, Славянка, Врангель, Ливадия, Южно-Морской, а также на острове Русский. За 555 рублей в месяц абоненты получают: интернет на скорости 100 и 300 Мбит/с в зависимости от технической возможности;

интерактивное ТВ Wink в пакете «Стартовый»;

онлайн-кинотеатр Wink с коллекцией из 25 тысяч фильмов и сериалов;

мобильная связь, в состав которой входит 50 Гб интернета, 1 200 минут и 500 СМС. За 656 рублей в месяц можно подключить семейный тариф, в котором: интернет на скорости 100 и 300 Мбит/с в зависимости от технической возможности;

интерактивное ТВ Wink в пакете «Стартовый»;

онлайн-кинотеатр Wink с коллекцией из 25 тысяч фильмов и сериалов;

мобильная связь, в состав которой входит 50 Гб интернета, 2 000 минут и 500 СМС, с возможностью подключения до 5 сим-карт. Дополнительно к обоим тарифам предоставляется 8 Гб облачного хранения в сервисе Mail.ru. — Мы продолжаем развивать тарифные предложения, чтобы жители могли выбрать наиболее подходящие для себя. Новое предложение — это возможность познакомиться сразу с четырьмя услугами от «Ростелекома» и в течение промопериода экономить на оплате услуг связи до 40%, — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала «Ростелекома» Евгения Попова. Акционная цена действует до трех месяцев: первый месяц (расчет производится от дня подключения) и последующие два полных месяца. По окончании промопериода стоимость услуг рассчитывается по базовым тарифам. — Подключил тариф «Технологии выгоды» своей маме, когда «Ростелеком» провел оптику в её дом. В предложении есть все услуги, которые она хотела. Сим-карту оформил с сохранением старого номера. Теперь оплачиваю все услуги по одному счету — это удобно, — поделился мнением клиент компании Алексей Визгунов. Сроки проведения акции с 16.05.2022 по 31.01.2023.

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