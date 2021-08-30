Ради работы не пойдут в школу

Ради работы не пойдут в школу
Ради работы не пойдут в школу
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Все меньше родителей берут отпуска или отпрашиваются у работодателя ради посещения школьных линеек в первый день учебного года.

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос населения. В нем приняли участие 1600 трудоустроенных родителей школьников из 348 населенных пунктов из всех округов страны.

Судя по результатам исследования, присутствовать на школьной линейке 1 сентября планируют 47% работающих родителей: 22% отпросятся с работы на полдня, 25% возьмут отгул или день в счет отпуска. Мамы стремятся сопровождать ребенка в первый день учебы чаще отцов (56% против 40% соответственно). Ожидаемо, что родители учеников младших классов, несмотря на занятость на работе, чаще посещают школьные линейки: 61% среди тех, чьи дети идут в 1—5 класс, против 36% среди родителей учеников 6—11 классов.

В прошлом году 48% мам и пап, имеющих постоянную работу, провожали своих чад в школу 1 сентября 2020 года и 53% — в 2019-м.

Отметим, в 2021 году в первый класс пойдут около 20 тысяч юных приморцев, всего за парты сядут в новом учебном году свыше 200 тысяч школьников.

Сюжеты:
Приморье
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образованиеПриморьешкольники
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