Будущее школьного образования обсуждают в Приморье

Будущее школьного образования обсуждают в Приморье
Будущее школьного образования обсуждают в Приморье
Сегодня, 18:56ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Учителя математики со всего Приморья прибыли на региональный педагогический форум «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей», который проходит с 19 августа по 24 сентября на различных площадках Владивостока, Артема и Уссурийска. Трек «Математическое образование» стал важной частью мероприятия.

В программе форума – лекции, мастер-классы, круглые столы и семинары. Основная задача трека — выяснить, что именно не дает некоторым современным школьникам достичь высокого качества образования, и решить, как преодолеть этот барьер.

Собравшихся поприветствовала проректор по учебной и воспитательной работе – директор Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Оксана Мартыненко.

директор Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Оксана Мартыненко
Фото:Александр ДедовЗолотой Рог

Она отметила, что именно учителя на местах, у себя в классах, видят и понимают имеющиеся проблемы.

«Если не понимать, что есть, то очень сложно прийти к тому, что нужно. Нам очень важно зафиксировать сегодняшнюю ситуацию. Взгляд учителя — это ключ для построения стратегий и программ, возможности двигаться дальше», — сообщила представительница ДВФУ.

План работы, а также цели и задачи трека «Математическое образование» для специалистов озвучила директор центра развития работников образования Школы педагогики ДВФУ Галина Павленко.

директор центра развития работников образования Школы педагогики ДВФУ Галина Павленко
Фото:Александр ДедовЗолотой Рог

Оказалось, что уже вечером приморцы смогут пообщаться в режиме онлайн с ведущими специалистами методических центров и издательств из Москвы, а в субботу на специализированной интернет-платформе обсудить актуальные вопросы образования школьников с коллегами-математиками, которые возвращаются в Приморье из Сочи.

«Мы желаем вам успехов, здоровья, успехов в вашем нелегком труде, а также плодотворной работы в рамках трека “Математическое образование”», – завершила свое приветственное слово Галина Павленко.

Напомним, с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Образование», утвержденный Президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива призвана вывести нашу страну в первую десятку по качеству общего образования в мире.

министр образования Приморского края Наталья Бондаренко
Фото:Диана Шарафулисламоваправительство Приморского края

«Уважаемые коллеги, вы, как никто другой, влияете на то, как меняется маленький человек. Если вы понимаете, какое счастье вам даровано, ведь вам доверяют самое дорогое – детей, то чувствуете особое удовольствие, приходя в школу 1 сентября. Я желаю, чтобы эта радость, это праздничное настроение сохранилось у вас на весь учебный год и было с вами всю последующую педагогическую деятельность. Я твердо верю, что все в наших руках», – заявила на открытии форума министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Сюжеты:
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