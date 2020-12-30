В приморском селе Красный Яр появилась система видеонаблюдения

Граждане отмечают, что парк стал первым открытым общественным пространством на территории. Поэтому неудивительно, что поведение подростков и школьников в таких местах оставляли желать лучшего. Почти сразу же после открытия сквера в нем начали совершаться различные правонарушения. После запуска видеонаблюдения правонарушения прекратились. Таким образом, камеры в сквере помогают поддерживать чистоту территории и общественный порядок.