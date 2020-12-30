В приморском селе Красный Яр появилась система видеонаблюдения

В приморском селе Красный Яр появилась система видеонаблюдения

Сегодня, 16:42
Общество
Photo: предоставлено пресс-службой нацпарка "Бикин"
В одном из парков Красного Яра Пожарского района была поставлена система видеонаблюдения. Она была обустроена в рамках реализации проекта по благоустройству: «Сельчанам — комфортный отдых», инициаторами которого стали жители села.

Граждане отмечают, что парк стал первым открытым общественным пространством на территории. Поэтому неудивительно, что поведение подростков и школьников в таких местах оставляли желать лучшего. Почти сразу же после открытия сквера в нем начали совершаться различные правонарушения. После запуска видеонаблюдения правонарушения прекратились. Таким образом, камеры в сквере помогают поддерживать чистоту территории и общественный порядок.

Как рассказала глава поселения Галина Петрова, парк сейчас — любимое место жителей села Красный Яр.

«Это означает, что люди сами заинтересованы в комфортной окружающей среде. Хочется выразить им слова благодарности и пожелать им успешных проектов», — отметила руководитель села.

Напомним, что на государственном уровне интеллектуальные системы видеонаблюдения реализуются в различных федеральных программах. Одной из развивающихся программ является проект «Умный город», в котором ключевым принципом является поддержание комфортной и безопасной среды проживания граждан. Пока еще не существует проекта «Умное село», однако инициативу жителей Красного Яра «Сельчанам — комфортный отдых» можно считать его прообразом.

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