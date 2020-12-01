Ветеран приморского баскетбола – тренер Андрей Техерин стал заслуженным работником физической культуры РФ

Ветеран приморского баскетбола – тренер Андрей Техерин стал заслуженным работником физической культуры РФ

Сегодня, 11:43
Спорт
Photo: Администрация Владивостока
Тренер женской баскетбольной команды ДВФУ, ветеран БК «Спартак-Приморье», мастер спорта Андрей Терехин за многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 года удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», сообщили в Минспорта Приморского края.

Андрей Терехин – известный баскетболист, который долгие годы отстаивал честь Приморья как игрок, а затем продолжил это делать в качестве тренера. Игровая майка Андрея Терехина с номером «14» помещена в галерею славы БК «Спартак-Приморье» и висит под сводами спорткомплекса «Олимпиец».

Тренерская карьера Андрея Терехина не менее плодотворна. Среди его воспитанников более 40 кандидатов в мастера спорта России.

«В 2004 году, находясь на посту главного тренера мужской команды «Спартак-Приморье», он установил рекорд российской Суперлиги по количеству выигранных матчей подряд, равный 22 играм, который не побит до сих пор», - говорится в сообщении Минспорта Приморья. С 2005 года Андрей Терехин является главным тренером главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак-Приморье» и женской сборной команды ДВФУ. Под его руководством команды не раз добивались высоких результатов.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в 2020 году почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено четырем приморцам - министру физической культуры и спорта Приморского края Жану Кузнецову, директору Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» города Владивостока Оксане Фалеевой, спортсмену-мотогонщику, тренеру, Почетному гражданину Уссурийска Сергею Шевченко, тренеру женской баскетбольной команды ДВФУ Андрею Терехину.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы