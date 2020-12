Ветеран приморского баскетбола – тренер Андрей Техерин стал заслуженным работником физической культуры РФ

Тренер женской баскетбольной команды ДВФУ, ветеран БК «Спартак-Приморье», мастер спорта Андрей Терехин за многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 года удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», сообщили в Минспорта Приморского края.

Андрей Терехин – известный баскетболист, который долгие годы отстаивал честь Приморья как игрок, а затем продолжил это делать в качестве тренера. Игровая майка Андрея Терехина с номером «14» помещена в галерею славы БК «Спартак-Приморье» и висит под сводами спорткомплекса «Олимпиец». Тренерская карьера Андрея Терехина не менее плодотворна. Среди его воспитанников более 40 кандидатов в мастера спорта России. «В 2004 году, находясь на посту главного тренера мужской команды «Спартак-Приморье», он установил рекорд российской Суперлиги по количеству выигранных матчей подряд, равный 22 играм, который не побит до сих пор», - говорится в сообщении Минспорта Приморья. С 2005 года Андрей Терехин является главным тренером главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак-Приморье» и женской сборной команды ДВФУ. Под его руководством команды не раз добивались высоких результатов. Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в 2020 году почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено четырем приморцам - министру физической культуры и спорта Приморского края Жану Кузнецову, директору Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» города Владивостока Оксане Фалеевой, спортсмену-мотогонщику, тренеру, Почетному гражданину Уссурийска Сергею Шевченко, тренеру женской баскетбольной команды ДВФУ Андрею Терехину.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter