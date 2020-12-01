Ветеран приморского баскетбола – тренер Андрей Техерин стал заслуженным работником физической культуры РФ

«В 2004 году, находясь на посту главного тренера мужской команды «Спартак-Приморье», он установил рекорд российской Суперлиги по количеству выигранных матчей подряд, равный 22 играм, который не побит до сих пор», - говорится в сообщении Минспорта Приморья. С 2005 года Андрей Терехин является главным тренером главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак-Приморье» и женской сборной команды ДВФУ. Под его руководством команды не раз добивались высоких результатов.