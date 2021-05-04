Воспитанников детских домов Приморья научили самообороне

В Приморском крае запустили социально-значимый проект «Самбо — путёвка в жизнь». В течение года девушки и юноши из детских домов в возрасте от 5 до 16 лет осваивали навыки самообороны.

Фото: спортшкола "Мастер" Проект реализуется Федерацией самбо и дзюдо Артема при содействии спортивной школы «Мастер» на базе Центров семейного устройства детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке Фонда Президентских грантов в городах Арсеньев и Артём, а также в селе Вольно-Надеждинское. Главная цель проекта — вовлечь детей в систематические занятия физической культурой. Программа обучения называется «ОФП с элементами самбо» их задача — сформировать культуру спортивной гигиены среди детей и подростков, обучить их основам здорового образа жизни, привить навыки самообороны. Программа обучения включает в себя теоретический и практический блок — занятия проходили в разных возрастных группах, иногда с привлечением специалистов смежных дисциплин. По словам президента спортивной школы «Мастер», эти знания пригодятся будущим чемпионам не только в спорте, но и в обычной жизни. «С детьми работали лучшие тренеры нашей школы, сопровождал психолог, который разъяснял то или иное поведение, не понятное тренеру. Мы искали ключи, индивидуальный подход к каждому. Чтобы за эти месяцы приобрели все — и дети, и тренеры. Для нас это тоже колоссальный опыт работы с такой группой, навыки, которые мы можем транслировать теперь на другие города и районы Приморья», — отметил депутат артемовской Думы Алексей Писаренко. При активной совместной работе, организаторам удалось вовлечь в самбо 90 юношей и девушек. Во время обучения ребята изучили разные практики, от индивидуальных тренировок до выездных Дней борьбы и мастер классов с титулованными спортсменами и тренерами школы. «У каждого воспитанника свой характер. Новые люди в уже устоявшемся коллективе, всегда вносят свои „ноты“. Некоторые даже поначалу пытались не слушаться, но эта практика быстро исчерпала себя после сотен приседаний. В целом, ребята очень способные, хорошо усваивают информацию, физически крепкие. Если их направлять в нужное русло, они принесут результат не только себе, но и нашему любимому виду спорта» — отметил президент Федерации самбо и дзюдо Артёма Алексей Хабаров. Организаторы считают, что принципы разнообразия и новизны — залог интереса ребенка к тренировкам. Перед тренерами стояла задача регулярно повышать свои знания и опыт. Чтобы начинающему борцу было интересно, он должен видеть результаты своих усилий и примеры более опытных самбистов. Такой подход позволяет тренеру также снять психологическую и физическую усталость борцов, чтобы с тренировки уходили с чувством полного понимания, зачем они это делают. С этой целью, в проекте были предусмотрены совместные Дни борьбы и мастер классы с именитыми спортсменами и тренерами Федерации. Традиция проведения Дней борьбы была заложена в школе «Мастер» много лет назад. По словам тренера филиала школы в Арсеньеве Дмитрия Шигида, такой формат занятий удобен тем, что каждый может попробовать свои силы и технику на нескольких спарринг партнерах. Чем больше схваток — тем больше опыта и навыков, считает тренер. «Дети меня заряжают, я получаю колоссальное удовольствие, когда они меня слышат и у них получаются новые приёмы. Перед тренировкой мы беседовали с воспитанниками, они спросили про секреты самбо, я поделился главным — верь в себя, тренируйся, ставь цели и добивайся. Только так, через кровь и пот, поражения и победы, через не хочу и не могу ты можешь прийти к своему результату», — поделился впечатлениями мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка России по самбо, чемпион международного турнира категории «А» по самбо «Мемориал Юрия Потапова» Николай Ковтун. «Звездный» наставник демонстрирует разные приёмы, разъясняет технику действий, после — детальная отработка техники с каждым индивидуально и в паре. Впереди участников проекта ждёт финишная прямая — сдача экзамена, игровой День борьбы и получение заветной формы борца.

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