Олег Кожемяко сменил лыжи… на лыжи

Длина лыжероллерного трека составила целый километр и 6 метров в ширину. Сейчас трасса выполнена из бетона, однако позже его «оденут» в асфальт, который больше подходит для этого вида спорта.
Трасса выполнена с максимально плавными поворотами, а также без существенных перепадов высоты. Такой дизайн обеспечивает спортсменам дополнительную безопасность.
По словам Олега Кожемяко, новая лыжероллерная трасса стала итогом совместной работы ответственных граждан, властей и представителей бизнеса. После награждения причастных лиц, все желающие отправились обкатывать новую трассу.
Глава Приморья исключением не стал. Вместе с другими приморцами Олег Кожемяко встал а роликовые лыжи. «Первооткрывателям» достались памятные медали.