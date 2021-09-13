Олег Кожемяко сменил лыжи… на лыжи

Олег Кожемяко сменил лыжи… на лыжи
Олег Кожемяко сменил лыжи… на лыжи
Сегодня, 09:57СпортФото: Игорь Новиков / primorsky.ru
В селе Дмитриевка Приморского края гражданам стала доступна новая лыжероллерная трасса. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично опробовал трек, приняв участие в торжественном открытии спортобъекта.

Длина лыжероллерного трека составила целый километр и 6 метров в ширину. Сейчас трасса выполнена из бетона, однако позже его «оденут» в асфальт, который больше подходит для этого вида спорта.

Трасса выполнена с максимально плавными поворотами, а также без существенных перепадов высоты. Такой дизайн обеспечивает спортсменам дополнительную безопасность.

По словам Олега Кожемяко, новая лыжероллерная трасса стала итогом совместной работы ответственных граждан, властей и представителей бизнеса. После награждения причастных лиц, все желающие отправились обкатывать новую трассу.

Глава Приморья исключением не стал. Вместе с другими приморцами Олег Кожемяко встал а роликовые лыжи. «Первооткрывателям» достались памятные медали.

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