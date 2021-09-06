Праздник спорта: фестиваль дворового футбола прошёл в Первомайке при поддержке Дмитрия Новикова

Праздник спорта: фестиваль дворового футбола прошёл в Первомайке при поддержке Дмитрия Новикова
Праздник спорта: фестиваль дворового футбола прошёл в Первомайке при поддержке Дмитрия Новикова
Сегодня, 17:59Политика
Настоящий праздник спорта состоялся в это воскресенье в районе бухты Тихая. Фестиваль дворового футбола собрал на стадионе школы №33 заядлых спортсменов, болельщиков и просто неравнодушных жителей.

Организовать столь яркое и запоминающееся мероприятие удалось при поддержке депутата Законодательного Собрания Приморья Дмитрия Новикова.

Собираться на стадион болельщики и спортсмены начали ещё с утра. Одни занимали лучшие места на трибунах, другие — разминались и готовились забивать голы. Поддержать игроков пришли и местные команды по чирлидингу. Кроме того, на фестивале состоялся конкурс на лучший пирог, в котором приняли участие студенты колледжа ВГУЭС. Сами изделия, конечно же, смогли попробовать гости мероприятия. Дмитрий Новиков помог привлечь спонсоров на праздник. Так, компания «Славда» предоставила воду для участников, а «Владхлеб» — сушки, торты и пряники.

Перед началом первого матча Дмитрий Новиков обратился к участникам мероприятия.

«Ребята, я надеюсь, что сегодня вы покажете классную игру, в которой каждый окажется победителем. Вместе с общественным Советом бухты Тихая мы организовали этот праздник спорта, чтобы вы доказали, что Первомайка — лучший район города. Давайте продемонстрируем это все вместе!» — сказал Дмитрий Новиков.

Руководитель регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта Мовсес Барсегян обратил внимание на большое значение мероприятия для всего края.

«Наша ассоциация благодарит Дмитрия Геннадьевича и его команду за организацию такого мероприятия. Подобных праздников у нас давно не было, и хочется верить, что нынешний фестиваль послужит началом для развития дворового футбола во всём Приморье», — сказал Мовсес Барсегян.

Слово взял и известный в районе бухты Тихая общественник Александр Юртаев.

«Дмитрий Новиков не даром сказал, что сегодня Первомайка — первый во Владивостоке район. Поздравляю всех с праздником спорта и футбола! — сказал член общественного Совета бухты Тихая Александр Юртаев.

Сюжеты:
Приморский край
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