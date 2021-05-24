Экстремальные игры: Владивостокцев приглашают на необычный фестиваль

3–9 июня 2021 года во Владивостоке на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета состоится 41-й Чемпионат мира по Го.

Впервые за 40 лет он пройдет за пределами Юго-Восточной Азии. В столице Дальнего Востока соберутся национальные чемпионы из 57 стран и территорий мира в офлайн и онлайн форматах. Россия 20 лет боролась за получения права на проведение Чемпионата по Го. Решение о его проведении было принято на 38-й сессии президиума Международной федерации Го в Гуйяне в 2017 году. Нашу страну представит Гроссмейстер Антон Черных из подмосковного Жуковского. Как сообщают организаторы, в день открытия Чемпионата состоится телемост между Петербургским международным экономическим форумом и Дальневосточным федеральным университетом. Поприветствуют участников с площадки форума губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель организационного комитета 41-го Чемпионата мира по Го, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. Включение намечено на 3 июня, 8.00 — 9.30 по московскому времени. Кроме того, в рамках Всемирного фестиваля по Го Genius Extreme состоятся два массовых турнира. Началась регистрация на турниры по Го «Блондинки против Брюнеток» и «Отцы и дети». Необходимо зайти на сайт чемпионата мира: wagc2020.org, раздел: «Фестиваль Го», вкладка «Турнир блондинки VS брюнетки» и «Отцы и Дети». Организаторы мероприятия отмечают, что принять участие в турнире могут игроки с любым уровнем подготовки. Перед началом будет проведен мастер-класс «Будь в игре». Семьи за доски сядут 6 июня в 15:30, а 7 июня сразятся представительницы прекрасного пола. Отметим, Всемирный фестиваль Го GENIUS EXTREME проходит при поддержке Фонда Президентских грантов. Его открытие состоится 5 июня в 13:00 на Спортивной набережной Владивостока. Организаторы фестиваля подготовили интересные мастер-классы по интеллектуальным играм, спортсмены города проведут мастер-классы по экстремальным видам спорта и продемонстрируют показательные выступления. Вход на мероприятие свободный. Список стран-участниц Австрия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Израиль, Ирландия, Италия, Казахстан, Колумбия, Литва, Мадагаскар, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Бруней, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Гонконг, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Китай, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Панама, Перу, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Турция, Филиппины, Чили, Эквадор, Южно-Африканская Республика, Республика Корея, Япония.

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