Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с одним из самых главных праздников массового спорта — Всероссийским Олимпийским днем — в субботу, 25 июня. Вся страна в текущем году отмечает его уже в 33-й раз.

Цель Олимпийского дня — привлечь к занятиям физкультурой и спортом всех людей независимо от их возраста и уровня подготовки, обеспечить доступность спорта, продвигать олимпийские ценности. Главное празднество в этот день в Приморье развернулось во Владивостоке, на водноспортивной станции Тихоокеанского флота. Олимпийский день открыли зарядка и массовый легкоатлетический забег «Знай наших!». Эти мероприятия собрали любителей активного образа жизни со всего края. Многие прибыли целыми семьями, трудовыми коллективами и большими дружескими компаниями. — В этот Олимпийский день очень солнечно, погода радует, несмотря на прогнозы. А значит, в эти выходные у нас есть все возможности покупаться в море, сходить на природу, побегать. Для этого все организовано. Во всех городах, муниципальных образованиях проходят зарядки «Приморье за спорт». Мы видим, что с каждым годом они собирают все больше людей. Мы занимаемся зимой лыжами, летом — бегом и скандинавской ходьбой. Приморье активно участвует в мероприятиях федерального уровня, в том числе забегах, «Лыжне России», и показывает блестящие результаты. Мы — спортивный регион. Поздравляю вас с этим замечательным Олимпийским днем! Желаю прекрасного настроения, бодрости духа, удачи и успехов! — обратился к приморцам Олег Кожемяко. Губернатор во время спортивного праздника наградил памятными плакетками общественных деятелей, внесших особый вклад в развитие массового спорта в Приморском крае. Это спортивный директор бегового клуба RUN-DNS-RUN Ольга Гаева, председатель Приморской региональной общественной организации «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина, президент федерации рукопашного боя Приморского края Анатолий Садыков, исполнительный директор федерации рукопашного боя Приморского края Виктор Данилюк, президент федерации тхэквондо Приморского края Фёдор Пось, президент федерации спортивной борьбы Приморского края Олег Ледовских, вице-президент федерации спортивной борьбы Приморского края Яков Пак, заместитель директора МБУ Спортивная школа «Старт» Владивостока Дмитрий Якухный, президент федерации триатлона Приморского края Максим Шульга, президент Приморской краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артём Моисеенко, президент федерации спортивной аэробики Приморского края Наталья Назаренко. Интересно, что праздничные площадки открыты для всех желающих в течение всего Олимпийского дня на территории водноспортивного центра ЦСКА (улица Набережная, 7а) во Владивостоке. Здесь можно заняться, к примеру, тхэквондо, стрельбой из лука, гиревым спортом, воркаутом, сдать нормы ГТО и поиграть в городки, попрыгать на мини-батутах, освоить навыки скандинавской ходьбы и станцевать рок-н-ролл. А в прилегающей акватории 25 июня состоится второй этап краевых соревнований на открытой воде «Русская верста — 2022» и пройдут гонки по сап-серфингу. В фестивале принимают активное участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, в программе для них — регби и танцы на колясках, паратхэквондо, паралимпийское фехтование и игра Бочче.

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