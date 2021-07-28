Знаменитый «We will ROC you» автомобилисты Владивостока исполнили на клаксонах

Десятки водителей столицы Дальнего Востока собрались на Токаревском маяке — они проехали с одной целью: присоединиться к флешмобу #wewillROCyou в поддержку Олимпийской сборной России. Его запустила телеведущая Тина Канделаки.

Видео: Восток-Медиа Хит Queen исполнили автолюбители Владивостока на клаксонах своих машин. Получилось ярко, а главное мощно. Это и было основной идей. Машины выстроились в сторону Японии, ведь именно на том берегу сейчас проходят Олимпийские игры. Из-за допинговых скандалов и санкций, сборная России вынуждена выступать в Токио без национального флага и гимна. Борьбу за медали наши атлеты ведут под символикой Российского Олимпийского комитета. Поэтому на форме у спортсменов значится гордое ROC. Ритм песни, а главное энергия болельщиков, улетели в сторону Японского моря. Наверняка они передадутся нашим Олимпийцам. Если и вы были рядом в момент звучания, и снимали все на видео, то выкладывайте его в сеть с хештегом #wewillROCyou Вместе мы победим!

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