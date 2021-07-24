На заборе тоже написано: Владивостокцы подключились к олимпийскому флешмобу

Надписи сделали приморские художники. Таким образом — флешмоб, который запустили в интернете, чтобы выразить поддержку российским спортсменам, уже вышел на городские улицы.
Стоит отметить, что «ROC» в хештеге #wewillROCyou расшифровывается, как Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России, под эгидой которого в этом году российские спортсмены выступают в Токио. Использовать названия и государственные символы, флаг России запрещено из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Олимпиада в Токио уже началась и авторы флешмоба надеются, что игра слов #wewillROCyou — станет ярким призывом для спортсменов и болельщиков не сдаваться несмотря ни на что.