На заборе тоже написано: Владивостокцы подключились к олимпийскому флешмобу

На тротуарах, заборах, фасадах домов Владивостока появились надписи с хештегом на английском языке #wewillROCyou. Кто-то может подумать, что это акт вандализма, но на самом деле строчка из знаменитой песни — это обращение к Олимпийской сборной России.

Надписи сделали приморские художники. Таким образом — флешмоб, который запустили в интернете, чтобы выразить поддержку российским спортсменам, уже вышел на городские улицы. Стоит отметить, что «ROC» в хештеге #wewillROCyou расшифровывается, как Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России, под эгидой которого в этом году российские спортсмены выступают в Токио. Использовать названия и государственные символы, флаг России запрещено из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Олимпиада в Токио уже началась и авторы флешмоба надеются, что игра слов #wewillROCyou — станет ярким призывом для спортсменов и болельщиков не сдаваться несмотря ни на что. Фото: предоставлено организаторами

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