Газификация и налоги: НЗМУ назван центром экономического роста Приморья

Губернатор Олег Кожемяко назвал Находкинский завод минеральных удобрений одним из центров экономического роста Приморья. Во время отчёта перед депутатами Законодательного Собрания края глава региона подчеркнул, что НЗМУ станет одним из крупнейших предприятий региона.

Так, в строительство завода планируется вложить 201 миллиард рублей. Однако на одних инвестициях руководство предприятия не намерено останавливаться. Уже сейчас в планах реализация социальных и инфраструктурных проектов, которые пойдут на пользу не только Находке, но и близлежащим территориям. План развития: газификация и социальные проекты Недавно руководство предприятия совместно с администрацией Находки и правительством Приморья приступило к разработке программы социально-экономического развития Находкинского городского округа. К работе над документом привлекают и общественность, это позволит добиться того, чтобы итоговый план удовлетворял интересам максимального количества горожан. Так, документом уже намечено строительство крытой ледовой арены, мусороперерабатывающего завода, обустройство набережной вокруг озера Солёное и пляжа «Волна». Также по просьбе горожан планируется установить на Американском перевале макет шхуны «Надежда» — её моряки считаются основателями порта Находки. Отдельное внимание будет уделено реализации социальных инициатив. Важно, что благодаря запуску НЗМУ в Находке появится долгожданный газ. «На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупные котельные, которые будут работать на природном газе и заменят 11 нынешних мазутных и угольных котельных. Реконструкция позволит снизить расход мазута на 45 тысяч тонн, а эффективность в топливной составляющей ожидается в размере около 590 миллионов рублей в год», — сказал глава Находкинского городского округа Тимур Магинский. Первая газовая котельная появится на озере Солёное. Вторая — в Южном микрорайоне, она заменит семь котельных, работающих на угле и мазуте. Модернизация затронет около 36 тысяч абонентов. Налоги и рабочие места Благодаря запуску предприятия Находка обещает стать действительно новым городом. Муниципалитет получит около 26 миллиардов рублей налоговых платежей — и это лишь за время облегчённого налогового режима. Дальше поступления увеличатся. «Главная цель — чтобы Находка стала привлекательным городом, чтобы отсюда не уезжала молодёжь, чтобы она видела перспективу: современный чистый город, удобный и для молодых, и для людей старшего возраста. Чтобы была возможность здесь жить, получать все современные услуги. Программа должна затрагивать все сферы деятельности города»,— заявил Олег Кожемяко на совещании в Находке 17 апреля. На данный момент население из Находки продолжает уезжать. Людей не устраивает отсутствие хороших рабочих мест, неудовлетворительный уровень жизни. С появлением НЗМУ в городе появится более полторы тысячи новых рабочих мест со средней зарплатой в 110 тысяч рублей. Уже сегодня НЗМУ создало более 50 новых рабочих мест, до конца года будет создано еще более 60 новых рабочих мест. Также сотрудников обеспечивают всеми необходимыми мерами соцподдержки. «Цифры, озвученные на совещании, – это прямые налоговые отчисления. Реальные финансовые поступления в экономику города и края начались уже с момента старта проектно-изыскательских работ. Практически все работы были выполнены находкинскими компаниями. Общая сумма, оплаченная НЗМУ по прямым договорам предприятиям Находки, уже более 880 млн руб. А это не только крупные предприятия, такие как ОАО «Комплекс», но и большое количество маленьких предприятий и индивидуальных предпринимателей. Количество заключенных контрактов увеличивается из месяца в месяц, так же как и прямые вложения в экономику региона, а это и новые рабочие места, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, так называемый мультипликативный эффект, который с началом строительства НЗМУ и после ввода его в эксплуатацию станет в разы ощутимей для экономики региона», - рассказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков. Помимо тех рабочих мест, которые обеспечит непосредственно НЗМУ, находкинцы смогут устроиться в подрядные организации, которые будут заниматься возведением предприятия. Кроме того, появление крупного производства всегда становится толчком для роста бизнеса в сопутствующих отраслях, а значит и развития инфраструктуры близлежащих территорий.

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