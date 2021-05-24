Директор НЗМУ в прямом эфире ответил на вопросы приморцев

Исполнительный директор Находкинского завода минеральных удобрений Виктор Гребенюков провёл прямой эфир в инстаграме, во время которого ответил на актуальные вопросы приморцев о вакансиях предприятия и планах на будущее.

«Какую пользу принесёт строящийся в Находке завод?» — так прозвучал первый вопрос, который потом подписчики официального аккаунта завода повторили ещё несколько раз. «Открытие НЗМУ станет для города шагом в новую сферу экономики. Находка пока известна только как порт, с появлением завода в ней появится новый промышленный комплекс» — сказал Виктор Гребенюков. Также, финансовые выгоды — не только от налогов, но и от получаемых работникам зарплат, которые они потратят в месте проживания. По официальным данным размер средней зарплаты на НЗМУ составит 110 тысяч рублей. Соответственно, дополнительный стимул получит и сфера услуг. Кроме того, благодаря инвестициям, которые принесёт в регион НЗМУ, Находка сможет претендовать на федеральные дотации — губернатор Приморского края уже объявил о создании проекта программы развития Находки. «Сейчас ведётся работа по созданию программы развития Находки. В июне будет запущен ресурс, на котором жители смогут внести свои предложения и пожелания в этот проект. Уже в августе проект будет утверждён в правительстве, и в следующем году начнётся его реализация», — отметил Гребенюков. Другая часть вопросов касалась вакансий. Исполнительный директор рассказал, что сейчас в банке данных резюме уже более 700 заявлений от соискателей, но вакансий предполагается больше. Первый массовый набор состоится уже в начале 2022 года. Жители также спрашивали про сроки проведения госэкспертизы проекта, о деталях начала строительства, о сложностях в процедуре — обо всём этом Виктор Гребенюков обещал рассказать через месяц, во время следующего эфира — к этому времени должна появится первая информация. Виктор Гребенюков отметил, что общественная экспертиза в данный момент завершена, но к её проведению предприятие не имеет никакого отношения. «Эта экспертиза не обязательная, но спасибо „Всероссийскому обществу охраны природы“, что вышли и сделали её. Там есть определённая процедура, общественная организация уведомила администрацию города, зарегистрировала инициативу. У нас запросили всю документацию, мы её предоставили. И не так давно получили уведомление, что экспертиза пройдена», — подытожил Гребенюков. Стоит отметить, что в 2021 году НЗМУ запустил серию образовательных проектов — благодаря им школьники получили возможность подготовиться к ЕГЭ по химии, и исследовательскую практику. Родители попросили сохранить программу и в следующем году. «Образовательные курсы для школьников Находки будут продолжены и с в следующем году» — пообещал директор. Задать вопросы о предприятии можно ежемесячно во время прямого эфира в официальном аккаунте завода в инстаграм.

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