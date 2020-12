Личный золотой запас: что такое депозит и как правильно пользоваться

Деньги любят счет, как известно, а для того, чтобы правильно их считать, необходимо знать, как правильно это делать. Куда лучше вкладывать, как правильно расходовать, как грамотно экономить — и именно этом мы говорим с вами еженедельно в «Школе экономической грамотности».

Наш экономический обозреватель Александр Киктенко раскрывает секреты депозитных вкладов. Тонкости терминологии Каждый счёт — это депозит, но не каждый депозит — счёт. Депозит, с английского переводится как «Банковский вклад, вложение, сдача на хранение», и от счёта отличается лишь тем, что в депозите могут участвовать не только деньги. Вклад же предполагает оперирование именно денежными знаками, пусть даже иностранными, в случае валютного вклада, но всё же деньгами. В депозите же можно разместить на хранение в банк всё, что представляет хоть какую-то ценность. Акции, облигации, драгоценные металлы всё это может оказаться на депозите и приносить доход или просто храниться в депозитной ячейке в полной неприкосновенности. А так как ценные бумаги и не менее ценные металлы постоянно меняются в цене, то именно депозиты дают шанс заработать гораздо больше чем обычные банковские вклады. Впрочем, стоимость вложенных ценностей может и упасть, тогда ни о какой прибыли не может быть и речи. Хлопотно и дорого В нынешней ситуации пандемии короновируса сложно делать какие-либо прогнозы по поводу возраждения того или иного сектора экономики. А значит и стоимость акций различных компаний предсказать практически не возможно, в отличии от золота. Цена на него, пусть и с колебаниями, но растёт последние десять лет. Если в декабре 2010 года за грамм золота давали без малого 1400 рублей, то сейчас за тот же вес дают уже 4340 рублей. Однако при современных банковских инструментах просто покупать золото будет не совсем умным шагом. Конечно, если вы очень хотите, чтобы в вашем доме хранился слиток золота, то вы легко сможете приобрести кусок ценного металла в банке и радоваться ему дни напролёт, но в таком случае вам не стоит рассчитывать на доход. Во-первых, купить золото всегда легче, чем продать. Банки такие слитки покупают крайне редко, а если и делают это, то с очень большой скидкой. А, во-вторых, при покупке драгоценного металла вам придётся заплатить 20% НДС. То есть вы, априори, снизите доходность этой сомнительной операции на 20%. Можно, конечно, покупать золото не в слитках, а в монетах. Их часто продают как банки, так и специальные нумизматические магазины. НДС на монеты не распространяется, да и можно рассчитывать на то, что именно эта монета когда-нибудь станет редкостью и цена её вырастит в несколько раз из-за художественной ценности. Но ждать этого, возможно, придётся очень долго, к тому же такие ценности нужно где-то хранить, а это снова затраты на хранилище или охрану и сигнализацию. К тому же, монеты не самый ликвидный товар, то есть продать их не так просто как купить. Совсем другое дело ОМС! Металлический и без лица Обезличенные металлические счета — это банковский счёт до востребования, где вместо денег хранятся драгоценные металлы. Причём металл на таком счету не реальный, а виртуальный. Вам не нужно будет нести в банк слитки, достаточно обменять ваши деньги на желаемое количество металла. И количество это может быть даже сотыми граммов. Крупные банки дают возможность открыть такие счета онлайн за несколько минут, не ограничивая своих клиентов минимальными вкладами. Вложиться при этом можно не только в золото. Как правило, банки предлагают на выбор четыре металла: Золото, Серебро, Платину и Палладий. У всех у них разная цена, да и колебания стоимости на рынке зависят от разных факторов. Если золото — это больше способ вложения, чем сырьё и как правило в кризисы цена на золото возрастает стремительно, то тот же палладий очень зависит от его спроса в промышленности, и он может сильно подешеветь в период простоя производств. Именно поэтому обезличенный металлический счёт это не просто счёт, но и инвестиции. Чтобы получить максимальный доход, вам нужно будет хоть иногда следить за котировками того металла в который вы вложились. Так почему же ОМС считаются одними из самых выгодных и относительно безопасных депозитов в России. Давайте разбираться. Грамм золота, он и в Африке грамм золота Изначально, переведя свои деньги в металл вы, конечно же не получите никакого дохода. Более того, если вы сразу захотите вернуть свои средства обратно, то потеряете на разнице в курсах. Здесь как с валютой, банк всегда продаёт дешевле, чем покупает. Но если вы подождёте достаточно длительное время, то увидите реальный доход. На вашем счету останется то же количество грамм металла, но вот цена его изменится. Золото, например, в этом году подорожала на 1309 рублей 82 копейки за грамм, а палладий — так вообще 2067 рублей 85 копеек за тот же вес, и это при том, что тоже золото сейчас находится не на самой высокой точки стоимости. Например, в начале ноября можно при закрытии счёта открытого в январе, можно было заработать 1856 рублей 56 копеек с каждого грамма. И ОМС тем и хороши, что закрыть их и обменять вложенный металл обратно на деньги, можно в любой момент, достаточно нажать несколько кнопок в онлайн-банке. Следить за котировками драгоценных металлов тоже не представляет никакой сложности. Их вместе с валютой, каждый день размещает на своём сайте Центральный банк Российской Федерации. Другие банки, конечно, корректируют стоимость металлов под свои нужды, но, как и с валютой, в определённых коридорах. И в связи с этим было бы несправедливо вспомнить ещё одно преимущество металлических счетов именно в нашей стране. Рубль конечно жалко, но прибыль лишней не бывает Металлические счета, кроме увеличения стоимости металла, позволяют получить дополнительную прибыль на колебаниях валют. Дело в том, что стоимость металлов определяет Лондонская биржа. Определяет она её в долларах за одну унцию (унция это примерно 31,1 грамм). Наш Центральный Банк берёт эту стоимость, делит на 31,1, переводит в рубли и выставляет в качестве учётной цены за грамм в РФ. Вот и получается, что если курс отечественной валюты снизится, то грамм золота автоматически станет дороже, даже не смотря на изменения цены на Лондонской бирже. Может, конечно случиться и наоборот, но валютный тренд последнего времени не оставляет на пока надежды на то, что рубль сильно отвоюет позиции у доллара. Ну, если всё так сверхдоходно, то почему же все не держат свои деньги в металлических счетах? Вполне резонный вопрос. И ответов на него несколько. В каждой бочке мёда есть ложка Во-первых, ОМС это только первый шаг к инвестициям. И есть более доходные инвестиционные продукты. Ну, а во-вторых, как и любые инвестиции, металлические счета несут в себе риски. Если обычный, валютный или рублёвый счёт в банке гарантирует вам доход в рамках договора, то доход ОМС зависит только от вас. Вы сами решаете, когда закрывать счёт и менять металл обратно на деньги, и может случиться так, что момент будет не подходящим и ваш предполагаемый доход превратиться в сплошное разочарование. К тому же, в отличии от денежных вкладов ОМС не страхуются государством, так что нужно быть внимательным при выборе банка, в котором вы собираетесь открывать счёт. Если у него отберут лицензию, то ваши деньги никто не вернёт. И ещё одна капля дёгтя — это налогообложение. В отличие от вкладов, доходы полученные с помощью ОМС облагаются налогом на доходы физических лиц, пока это 13%, но всё может измениться. Зачастую налоговыми агентами выступают сами банки и отнимают положенные прощенты при выводе денег со счёта, в противном случае вам придётся самостоятельно подавать декларацию в налоговую. Правда есть нюанс. Если вы не снимаете со своего ОМС деньги больше трёх лет, то НДФЛ обнуляется. Это как раз-то плюс, потому как считается, что металлические счета дают наибольшую доходность именно в долгосрочной перспективе.

