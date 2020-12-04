Личный золотой запас: что такое депозит и как правильно пользоваться

Можно, конечно, покупать золото не в слитках, а в монетах. Их часто продают как банки, так и специальные нумизматические магазины. НДС на монеты не распространяется, да и можно рассчитывать на то, что именно эта монета когда-нибудь станет редкостью и цена её вырастит в несколько раз из-за художественной ценности. Но ждать этого, возможно, придётся очень долго, к тому же такие ценности нужно где-то хранить, а это снова затраты на хранилище или охрану и сигнализацию. К тому же, монеты не самый ликвидный товар, то есть продать их не так просто как купить. Совсем другое дело ОМС!