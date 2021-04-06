Несмотря на то что низкие или высокие результаты экзамена никак не повлияют на их дальнейшую жизнь, мамы и папы заметно нервничают — переминаются с ноги на ногу, кто-то пристально смотрит в телефон: возможно, повторяет правила. Ближе ко времени начала экзамена участники акции проходят в здание школы. На входе гостей встречают педагоги с распечатанными списками, в которых указано, кто и в какой аудитории будет проходить тестирование. Все личные вещи следует оставить в гардеробе. Как и на настоящем ЕГЭ, пронести с собой телефон нельзя, его оставляют на входе. С собой — лишь паспорт и чёрная ручка. Всех дополнительно проверяют при помощи металлоискателя. Тех, у кого-то находят телефон или ключи, отправляют обратно.