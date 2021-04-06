Переживания, страх перед будущим, личные проблемы — со всем этим каждый старшеклассник сталкивается накануне сдачи единого государственного экзамена. Ко всему этому добавляется непонимание со стороны родителей. Взрослые боятся, что их дети не сдадут ЕГЭ, свяжутся с плохой компанией, как следствие — жизнь пойдёт под откос. Справиться с конфликтами внутри семьи призвана помочь акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Суровые учителя, парты, бланки, наэлектризованная атмосфера: 31 марта мамы и папы Приморья пришли в школы, чтобы точь-в-точь повторить процедуру, которую через пару месяцев предстоит пройти их детям. Предмет родители каждый год сдают разный. В этом году им выпал русский язык, в прошлом была история.
Одним из пунктов проведения экзамена стала школы № 77. Там достаточно места, нет второй смены, так что родителям смогли выделить несколько классов для ЕГЭ. В этом году экзамен сдавали 23 человека: родители выпускников текущего года, журналисты.
Несмотря на то что низкие или высокие результаты экзамена никак не повлияют на их дальнейшую жизнь, мамы и папы заметно нервничают — переминаются с ноги на ногу, кто-то пристально смотрит в телефон: возможно, повторяет правила. Ближе ко времени начала экзамена участники акции проходят в здание школы. На входе гостей встречают педагоги с распечатанными списками, в которых указано, кто и в какой аудитории будет проходить тестирование. Все личные вещи следует оставить в гардеробе. Как и на настоящем ЕГЭ, пронести с собой телефон нельзя, его оставляют на входе. С собой — лишь паспорт и чёрная ручка. Всех дополнительно проверяют при помощи металлоискателя. Тех, у кого-то находят телефон или ключи, отправляют обратно.
Участие в акции приняла и министр образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко.
«Конечно, ЕГЭ для участников акции стал упрощенным вариантом экзамена, — пояснила Наталья Бондаренко. — Тем не менее сама процедура экзамена, его нюансы и особенности дают представление родителям и общественности о том, что такое ЕГЭ. Это, конечно, и проверка системы образования — педагоги на практике отрабатывают необходимые навыки, чтобы учесть их при проведении традиционного ЕГЭ с участием выпускников».
Со всем необходимым присутствующие направляются к учителям, которые через пару месяцев будут принимать участие в организации настоящего экзамена. Родители заходят в классы и рассаживаются в шахматном порядке в соответствии с ведомостью: просто сесть на понравившееся место нельзя. После следует инструктаж: правила достаточно строгие, взрослым поблажек не дают. Так, в туалет можно выйти только с сопровождающим, выносить задания из класса запрещено. За порядком следят два преподавателя и камеры видеонаблюдения.
После при участниках акции распечатывают контрольно-измерительные материалы (КИМы) с заданиями, объясняют, как правильно заполнять бланки. Озвучиваемая педагогами информация отражена и на доске. Допустить ошибку очень сложно. Точно так же все будет выглядеть и на экзамене.
«ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен. Все задания подготовлены на основании школьной программы», — обратилась к присутствующим перед началом тестирования учительница.
Как рассказала руководитель пункта проведения экзамена Тамара Поцелуева, организаторы постарались, чтобы регламент «взрослого» экзамена совпадал с «детским». Однако строгие правила нужны не для того, чтобы запугать участников, а для того, чтобы помочь родителям лучше понять своих детей и донести до мам и пап, что в целом в ЕГЭ нет ничего страшного.
«Участники акции пишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время, но, тем не менее, он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов», — уточнила Тамара Поцелуева.
Лишь после всех формальностей «ученикам» раздают задания. Времени на экзамен выделено полчаса, школьникам положено три с половиной. За тридцать минут родителям предстоит выполнить несколько тестовых упражнений и написать сочинение длиной от 150 слов. Оценивать родителей будут наравне с детьми: с 5 апреля каждый участник «взрослого» ЕГЭ сможет узнать результаты тестирования в управлении образования администрации Владивостока.
Однако высокая оценка — далеко не главная цель мероприятия. Как подчеркивают в министерстве образования Приморского края, при подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный позитивный настрой, уверенность в своих силах, а это те вещи, которые формируются не только в школе, но и в семье. Поэтому и было решено организовать подобную акцию — родители могут увидеть своими глазами, как проходит экзамен, и помочь детям-выпускникам снять лишнее психологическое напряжение.
«Мы не ставим своей целью проверку знаний у родителей. Мы хотим, чтобы мамы и папы увидели и поняли механизм проведения ЕГЭ. В день сдачи они не могут попасть на территорию школы, находиться рядом, лишний раз приободрить, помочь. Единственная возможность посмотреть, как проводится регистрация, инструктаж, заполнение бланков и сам экзамен — это сходить на вот такой ЕГЭ для родителей. Мы проводим мероприятие в той же школе, где позже будет проходить реальный экзамен. Работают именно те организаторы, педагоги, которые будут находиться здесь во время ЕГЭ», — уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
Для Светланы Карякиной, мамы ученицы 78 школы, акция — это возможность прочувствовать атмосферу экзамена, успокоить дочь, которой через пару месяцев предстоит самостоятельно пройти через ЕГЭ.
«Хочу доказать, что в экзамене нет ничего страшного, продемонстрировать, что необходимо быть уверенной в своих силах, помочь ей настроиться на рабочий лад. У меня сын сдавал ЕГЭ шесть лет назад, тогда такой акции не было. Сейчас есть возможность родителям очутиться здесь. Понять, что чувствует ребёнок, поддержать, настроить его — это очень важно», — сказала Светлана.
К слову, «родительский» ЕГЭ — это ещё и проверка для учителей. Педагоги зачастую тоже заметно нервничают в день экзамена, ведь и от них зависит немало: не забыть упомянуть ту или иную информацию, верно провести инструктаж, ничего не перепутать. «Взрослый» экзамен для преподавателей — генеральная репетиция перед ответственным для многих днём.
В этом году экзамен по русскому языку сдал и глава Рособрнадзора, инициатора акции, Анзор Музаев. По его словам, родительский ЕГЭ помогает развеять многие мифы об экзамене.
«Когда родители, которые особенно сильно переживают, могут сдать экзамен сами, многие вопросы сразу снимаются. Сегодня они увидели, что в экзаменационной процедуре нет ничего ужасного, атмосфера вполне дружелюбная», — сказал он.
Глава Рособрнадзора рассказал, что к ЕГЭ специально не готовился и на экзамене не волновался.
«Мне экзамен был интересен с профессиональной точки зрения — все ли я и мои коллеги учитываем при организации ЕГЭ. Проверить на себе, сколько сложностей противоэпидемиологические меры добавили участникам экзамена», — пояснил Анзор Музаев.
Вместе с Музаевым тестирование прошли и некоторые российские звёзды.
«Пока ты сам все это не попробуешь на себе, ты не сможешь правильно это донести до своего ребенка. Все оказалось достаточно непросто, но ничего такого, что может испугать, я не испытала. Я рада, что я это попробовала и знаю, как все будет происходить», — поделилась впечатлениями спортсменка Ирина Слуцкая.
Фигуристка Анастасия Гребенкина призналась, что не сразу разобралась с правилами заполнения бланков, но отметила, что ее сын справился бы с этой задачей гораздо лучше.
«Детей надо психологически готовить к экзаменам, но, прежде всего, должны быть готовы сами родители. Потому что они больше всего нервничают и настраивают соответственно своих детей», — сказала она.
Анна САТИМОВА.