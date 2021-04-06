Рисковое дело?

В нашей «Школе экономической грамотности» мы уже говорили о том, как без рисков сберечь свои средства. Вклады, депозиты и металлические счета позволяют не волноваться о том, что инфляция постепенно съест ваши сбережения, однако каждому хотелось бы не только надёжно сохранить, но и увеличить свои средства. К сожалению, вышеперечисленные методы, за исключением, пожалуй, металлических счетов, такой возможности не дают. Проценты по вкладам, как правило, если и превышают прогнозируемую инфляцию, то минимально. А это значит, что данные способы годятся только для хранения средств. То есть ваши деньги просто лежат, причём, как правило, вы не можете ими воспользоваться до определённого времени, в зависимости от срока вклада. Звучит не очень перспективно.