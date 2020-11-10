Как инвестиции помогут вашему семейному бюджету

Простая покупка долларов и евро, конечно, может помочь защитить накопления от девальвации, но не от обесценивания. Ведь сама по себе валюта не приносит ее владельцу никакого дохода. Более того, всегда есть риски потерять из-за неравноценных курсов покупки и продажи валюты. Как правило, в периоды кризиса стоимость продажи долларов и евро в обменниках ощутимо растет. Но не факт, что купленная по высокой цене валюта останется на том же уровне. Скажем, в прошлом году курс доллара к концу года значительно упал по сравнению с тем, который был в начале года. А в 2016-м, в пиковые моменты, на бирже доллар даже поднимался выше 80 рублей.