Как инвестиции помогут вашему семейному бюджету

Инвестиции — это не роскошь, а необходимость, если вы задумались о том, чтобы скопить какую-то сумму или просто создать финансовую подушку на будущее. О том, с чего начать и как разумно рисковать своими деньгами, рассказал Юрий Афанасьев, дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал».

Если вы еще не начали откладывать деньги, то наверняка задумались о том, что иметь какую-то сумму про запас было бы очень неплохо. Коронакризис, ударивший в этом году по карманам миллионов людей по всему миру, еще раз показал, что в таких ситуациях как раз могла бы выручить финансовая подушка. Увы, но в современном мире это необходимость. Потеря работы, очередной кризис, проблемы со здоровьем — все эти жизненные ситуации требуют финансовых затрат. Наличие накоплений дает спокойствие сейчас и уверенность в будущем. Однако копить — это не так-то просто. Ведь простое перечисление части дохода на счет или наличные не дают вам возможности сохранить свои деньги. Их ценность падает со временем из-за инфляции и роста курсов иностранных валют. В результате суммы, которой вам должно хватить на покупку или поездку сейчас, через несколько лет может оказаться недостаточно. В периоды высоких ставок для накоплений можно было использовать банковские вклады. Они, по крайней мере, позволяли надежно защитить деньги от инфляции. Но сейчас на рынке образовался устойчивый тренд, когда доходность вкладов падает все ниже и ниже. Ставки в банках находятся на историческом минимуме. С начала года максимальная доходность вкладов в топ-10 крупнейших банков страны снизилась с 5,92% до 4,33% (данные ЦБ на начало октября 2010 г.). Простая покупка долларов и евро, конечно, может помочь защитить накопления от девальвации, но не от обесценивания. Ведь сама по себе валюта не приносит ее владельцу никакого дохода. Более того, всегда есть риски потерять из-за неравноценных курсов покупки и продажи валюты. Как правило, в периоды кризиса стоимость продажи долларов и евро в обменниках ощутимо растет. Но не факт, что купленная по высокой цене валюта останется на том же уровне. Скажем, в прошлом году курс доллара к концу года значительно упал по сравнению с тем, который был в начале года. А в 2016-м, в пиковые моменты, на бирже доллар даже поднимался выше 80 рублей. Чтобы ваши накопления росли, их необходимо инвестировать. Как показывает практика, на длинном горизонте, от 3–5 лет, вложения в фондовый рынок способны приносить неплохой результат. Скажем, индекс МосБиржи за последние пять лет вырос почти в два раза, а некоторые фонды, вкладывающие в российские акции, заработали до 100–150%. То есть те, кто вложил в них деньги пять лет назад, как минимум удвоили свой капитал. Никаким вкладам такое не под силу! Конечно, в отличие от банковского вклада, где проценты прописаны в договоре, инвестиции на фондовом рынке не гарантируют заработка. Стоимость ценных бумаг может расти и падать — угадать, куда двинется рынок, очень сложно. Однако это лишь показывает, что инвестировать нужно не ради спекуляций (чаще всего для неопытных инвесторов это заканчивается потерями), а регулярно и на долгий срок. Тем более если на дворе кризис и стоимость бумаг упала. Для долгосрочного инвестора это повод купить подешевевшие бумаги в расчете на то, что потом он получит гораздо большую прибыль, когда рынок вырастет. Поэтому в УК, предлагая свои продукты инвесторам, обычно говорят о том, что покупать ПИФы или биржевые фонды стоит только если эти деньги не потребуются вам минимум несколько лет. На таком горизонте управляющий портфелем фонда может благодаря активному управлению нивелировать колебания рынка и получить эффект от вложений. К тому же такой срок дает дополнительную возможность для инвестора получить налоговый вычет с полученного дохода. Его максимальный размер составляет 9 млн рублей — по 3 млн рублей за каждый год владения паями фонда. Такой же срок для получения налогового вычета установлен и для ИИС, только в этом случае инвестор еще может выбрать вычет с внесенной суммы (до 54 тыс. рублей каждый год). Как и ПИФы, ИИС могут вкладывать в широкий спектр разных активов: от самых надежных инструментов, например государственных облигаций, до таких, которые способны принести высокую доходность — вроде акций технологических компаний. Кстати, фонды, инвестирующие в IT-сектор, сейчас в лидерах доходности среди других стратегий. Например, с начала года инвесторы, вкладывавшие в них, уже заработали свыше 60–65%. Вкладывать все деньги только в один вид активов, разумеется, крайне рискованно. Лучше всего инвестировать в разные виды активов, сочетая их таким образом, чтобы ваши вложения могли приносить доход постоянно. Например, если у вас уже есть вложения в акции, то альтернативой им могут быть вложения в облигации (фонды облигаций), недвижимость и золото. Для того чтобы сформировать устойчивый и надежный портфель вложений, достаточно инвестировать в несколько разных фондов или стратегий ИИС. Главное — делать это регулярно, чтобы накопления постоянно росли. Тогда всего за несколько лет вы сформируете достаточный финансовый резерв, которого хватит, чтобы спокойно пережить любые коронакризисы.

