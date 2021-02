Обдерут как липку? Приморский бизнес не готов к новой системе налогообложения

С 1 января 2021 года в России отменили единый налог на вменённый доход (ЕНВД). В своё время эта новость наделала немало шума — предприниматели и общественники выступили единым фронтом против инициативы властей.

«Золотой Рог» разобрался, в чём же плюсы и минусы пока ещё действующей системы налогообложения и что ждёт бизнес после отмены вменёнки. Чем же так хорош ЕНВД? ЕНВД — самый популярный налог среди представителей малого и среднего бизнеса. Вменёнка заменяла уплату ряда других налогов и сборов, сокращала и упрощала взаимодействие с налоговой. Налог рассчитывался по следующей формуле: размер вменённого дохода, помноженный на 15% (ставка налога) — страховые взносы. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных работников, могли уменьшить сумму налога на сумму уплаченных в фиксированном размере страховых взносов. В Приморье единый налог на вменённый доход платили 35 тысяч представителей бизнеса, почти 30 тысяч из них — индивидуальные предприниматели. Всего в крае зарегистрировано около 84 тысяч представителей бизнеса. По подсчётам экспертов, с отменой ЕНВД налоговые отчисления для бизнеса вырастут примерно в 7-10 раз. «Государство определяло, какой у предпринимателя должен быть доход с той или иной деятельности, и он платил раз в квартал строго определённую сумму. Особо ленивым даже не нужно было держать бухгалтеров и фиксировать свои доходы. Для ИП это был идеальный налоговый режим. Ввели его ещё 1998 году, когда налоги не платил практически никто. Если предприятие стабильно развивалось и получало хороший доход, то при других видах налогообложения приходилось платить до 27 раз больше. К тому же ЕНВД можно было сократить за счёт других обязательных платежей, например, в Пенсионный фонд или в Фонд обязательного медицинского страхования. Заплатил пенсионные платежи — ЕНВД можешь платить на 26% меньше. Ну а главное, ЕНВД просто идеален для серой и чёрной бухгалтерии. Тебе ни перед кем не нужно отчитываться о своих доходах и расходах. Потому как налог от них не зависит, и у фискальных органов вопросов возникнуть не должно», — рассказал экономист Александр Киктенко. Что же произойдёт 31 марта? По словам Александра Киктенко, предприниматели, прежде работавшие «всерую», будут вынуждены выйти из тени. Проблема тут в том, что многие представители бизнеса попросту не в состоянии подтвердить свой доход, подчеркнул эксперт. «Например, 90% рынка аренды недвижимости — это „серый нал“, когда часть платежей проходит в открытую, а часть (как правило, большая) передаётся наличными в конверте. Конечно, ни один арендодатель не предоставит предпринимателю квитанцию на такой конверт, а значит, эти расходы нельзя будет подтвердить в налоговой. И придётся бедному предпринимателю платить по полной, как будто он не тратился, а только зарабатывал. Я уже молчу про то, что теперь любому предпринимателю придётся тщательно заниматься своей бухгалтерией. Вести журналы прихода и расхода, учитывая каждую копейку, чтобы не разориться на налогах», — подчеркнул Александр Киктенко. Эксперт не исключает, что многим предпринимателям в итоге придётся закрыть свой бизнес из-за непомерной налоговой нагрузки. Правительство против Решение отменить ЕНВД власти приняли ещё в 2012 году — тогда были одобрены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. С того же года вменёнка перестала действовать в Москве. В мае прошлого года стало известно, что Минфин предложил продлить переходный период по отмене ЕНВД до 1 января 2022 года. Но в правительстве намерение ведомства не одобрили. В августе уже депутаты ГосДумы разработали законопроект, предполагающий продление ЕНВД до 2024 года. Но и тут правительство выступило против. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов тоже не остался в стороне. Омбудсмен предлагал продлить ЕНВД до 2024 года, пытался внедрить различные послабления для предпринимателей при переходе на другие режимы налогообложения, но его позиция осталась без реакции. Чем же ЕНВД так не устраивает государство? По мнению Минфина, предприниматели зачастую использовали ЕНВД для оптимизации налогов и сокрытия реальных доходов. К тому же ЕНВД просто невыгоден для правительства — общий размер налоговых поступлений по вменёнке слишком мал по сравнению с другими режимами налогообложения. «Если мы возьмем данные за 2019 г., то совокупно 2,2 млн компаний, работающих на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд руб. А 2 млн налогоплательщиков, которые применяли ЕНВД, заплатили 65 млрд руб., т. е. в 7 раз меньше». При этом глава правительства отметил, что «общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, работающей на ЕНВД, — 0,8%», — заявил во время отчёта депутатам Госдумы в июле 2020-го глава правительства РФ Михаил Мишустин. Негативная реакция со стороны бизнеса и общественности не помешала властям всё же принять решение об отмене ЕНВД. Глава ФНС Даниил Егоров 18 января на Гайдаровском форуме заявил, что переход с ЕНВД на другие формы налогообложения «в целом состоялся». «Мы видим, что из 1,3 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, которые к концу 2020 года были плательщиками единого налога на вмененный доход, у нас осталось около 60 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, которые не выбрали режим налогообложения. Это значит, что они, автоматически перешли на общую систему налогообложения. Осознанно ли это произошло, мы будем выяснять. Но в целом абсолютно точно можно сказать, что, если мы говорим о сопоставлении 1,3 миллионов и 60 тысяч, то этот переход состоялся», — отметил Егоров. Что же выбрать? Согласно недавнему решению депутатов Государственной Думы, предприниматели смогут определиться с новым режимом налогообложения до 31 марта. Прежде заявлялось, что уже с 1 января налоги будут начислять по-новому. В случае если представители бизнеса не примут решение самостоятельно, то с 1 апреля они автоматически окажутся на общем режиме налогообложения со ставкой НДС 20%. По словам главного государственного налогового инспектора отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Константина Акиньшина, в качестве альтернативы бизнесмены могут выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог или перейти на патент. УСН и ЕСХН подходят как для юрдиц, так и для ИП. Перейти на патентную систему могут только индивидуальные предприниматели. Если предприниматель выберет УСН по системе «доходы», ставка составит 6%. Если УСН «Доходы, уменьшенные на величину расходов» — 15%. При этом, пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина Шемилина, при переходе на УСН по ставке 6% налоговая нагрузка на бизнес вырастет в 5-10 раз. Ранее предполагалось, что бесшовный переход удастся обеспечить с помощью патентной системы налогообложения и патент заменит ЕНВД. «Полной замены быть не может, потому что патент могут применять только ИП. И по применению много ограничений — должна быть определённая выручка, определённое количество наёмных работников. В ноябре был принят федеральный закон, вносящий изменения в порядок применения патентов. Эти поправки пошли на пользу предпринимателям. Представители бизнеса, которые работают на патенте, теперь могут возмещать часть страховых взносов за счёт суммы патента. Также увеличили площадь помещения. Раньше патент могли применять предприниматели в случае, если торговая площадь не превышает 50 квадратных метров, сейчас увеличили до 150, как было и во „вменёнке“. Кроме того, сейчас в Приморье на оценку регулирующего воздействия вынесли проект регионального нормативного актива по внесению изменений в закон Приморского края о патентной системе налогообложения», — рассказала Марина Шемилина. Однако предпринимателям не стоит забывать о том, что с патентной системы налогообложения достаточно просто «слететь». Если предприниматель превысит ограничения по обороту или по численности сотрудников, то он автоматически переходит на общую систему налогообложения. В декабре власти Приморского края сообщили о снижении ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса, на 2021 год. «Мы проработали снижение налоговой нагрузки на отдельные виды деятельности. С 6% до 3% снизится ставка по УСН для предприятий, на работе которых наиболее отразились вводимые в течение 2020 года ограничения. Пониженными налоговыми ставками, по нашим оценкам, смогут воспользоваться 3665 хозяйствующих субъектов, в том числе те, чья работа до сих пор не восстановлена. Это автоперевозчики, работающие на международных линиях, конгрессно-выставочные организации, частные образовательные учреждения и спортивные секции. Мы продолжаем постоянный мониторинг, в случае ухудшения ситуации по каким-то видам деятельности будем выходить с инициативой по внесению дополнительных изменений в этот список», — пояснил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФНС, 57,5% плательщиков ЕНВД в России выбрали упрощённую систему налогообложения, 40% предпочли патент, 2,5% — налог для самозанятых. А как в Приморье? Марина Шемилина подчеркнула также, что пока нельзя говорить о том, нанесла ли отмена ЕНВД значимый урон приморскому бизнесу. ФНС публикует данные о количестве юрлиц в регионе каждый месяц 10 числа, и, считает Шемилина, говорить о какой-либо тенденции можно будет лишь по итогам третьего квартала. Стоит отметить, что с декабря 2020 количество зарегистрированных юридических лиц в Приморье снизилось на 130. Тем не менее, подтверждает омбудсмен, отмена ЕНВД — большая проблема для приморского бизнеса. Главная причина — эпидемия коронавируса, от которой многие предприниматели, независимо от вида деятельности, так и не восстановились. «Это подтверждает большое количество обращений, поступавших нам от предпринимателей на протяжении последних двух лет. Ни одна встреча не обходилась без этого вопроса», — сказала Шемилина. Омбудсмен неоднократно выступала с инициативами по предоставлению предпринимателям возможности бесшовного перехода на новые режимы налогообложения, снижению налоговой ставки по УСН. Но договориться с властями так и не удалось. Анна САТИМОВА.

