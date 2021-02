Бутики и магазины могут исчезнуть из торговых центров Приморья

Влияние коронавируса на продажи, изменения логистических цепочек и онлайн-торговлю в Приморском крае сложно переоценить. Многие магазины вовсе отказались от арендованных помещений и полностью ушли в онлайн, когда поняли, что для процесса продажи и покупки личный контакт с покупателем не обязателен.

Кто-то из бутика сделал пункт выдачи онлайн заказа, превратив помещение в склад. В том, как поменялась модель бизнес-стратегий компаний, работающих с покупателями и почему сейчас бизнес больше интересуется арендой складских помещений, а не торговых павильонов, разбирался «Золотой Рог». Почему все так? Когда массово закрылись все магазины товаров не первой необходимости, многие предприниматели оказались в тупиковой ситуации: спрос на предметы длительного пользования сократился, люди стали меньше ходить в торговые центры, чтобы случайно не заразиться коронавирусной инфекцией. И тут «на коне» оказались те бизнесмены, у которых была развита онлайн-торговля. «Бизнесу пришлось оперативно учиться работать по-новому. Большинство компаний усилили направление онлайн-торговли. С кратным увеличением объема заказов столкнулись маркетплейсы — OZON, Алибаба, Яндекс Маркет, Wildberries и другие. Сейчас они активно идут в регионы и заинтересованы в складских площадях. Не стану скрывать, что крупные федеральные игроки из числа маркетплейсов проявляют интерес к площадке „Авиаполис Янковский“, со многими мы в стадии активных переговоров», — отметил коммерческий директор группы компаний «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов. Резкое сокращение продаж повлекло за собой повышение стоимости аренды торговых площадей. Но необходимость в «своем помещении» отпала — коммуникация с покупателем осуществлялась удаленно, а товар либо забирался на складе, либо отвозился обладателю на дом. В связи с этим сейчас не редко можно увидеть в торговых центрах края и столицы Дальнего Востока пустые площади. Эксперты отмечают, что пандемия и её удары все равно не смогут до конца вывести всю торговлю в формат онлайн. Но не исключено, что многие магазины сократят объемы своих выставочных площадей. «Развитие онлайн-торговли не уводит игроков с рынка, скорее, уменьшает размеры магазинов. Если говорить о влиянии на будущее торговых центров, то основной вывод: ждать МЕГАобразных ТЦ во Владивостоке уже не стоит. Рынок в целом возвращается к небольшим районным и среднеразмерным торговым центрам», — рассказал начальник коммерческого отдела ООО «Меридиан Девелопмент» Андрей Бирюлин. И куда всё это? Возникает логичный вопрос: если товар есть, но его нет в магазине, то где он? Вероятно, что на складе. И если торговых помещений становится меньше, то, соответственно, количество площадей складов увеличивается. А из-за произошедших событий с COVID-19 спрос на складские помещения в несколько раз повысился, что отражается на ценнике. В последней четверти 2020 года был зафиксирован рост цен на все виды нежилых помещений. Аналитический центр «Индустрия-Р» в своем ежеквартальном обзоре рынка недвижимости сообщил также о росте объема продаж недвижимости в городе. Сейчас производственные и складские площади в списке лидеров по росту цен. Первые стали стоить дороже на 29%, вторые — на 16%. Так, за квадратный метр производственных помещений отдать придется 72 182 рубля. Складские площади обойдутся несколько дешевле — 53 014 рублей за квадратный метр. Сухие цифры статистики подтверждаются экспертами и специалистами, которые не понаслышке знакомы с тем, как сейчас обстоят дела со складскими помещениями. «Сейчас вокруг складов много шума. Склады выстрелили! Но профессионалы всегда знали, что доходность по складам выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости. Просто часть инвесторов заметила склады только после того, как упал спрос на офисы и торговые площади», — комментирует один из участников рынка на условиях анонимности. А есть ли у нас столько? Любой житель Владивостока знает, что в районе трассы на аэропорт, а также в Снеговой пади и на Фадеева имеется огромное количество складов. Одним из них является проект «Авиаполис Янковский». На данный момент уже реализованы Складские помещения класса «В+» общей площадью 52 тыс м2 и склад класса «А» площадью 52,7 тыс м2. В ближайшем будущем введется еще один склад класса «А» на 52 тысяч квадратов. Клиентами проекта являются такие крупные и известные компании как DNS, «Эльдорадо», Kari, «Мир упаковки», «Невада» и Samsung. Как заявляют представители «Авиаполис Янковский», для федеральных компаний важно местоположение склада и удаленность от транспортных узлов. В данном случае это 5 км от Аэропорта Владивосток, 40 километров — до Владивостока, до Артема — всего 4,7 километра, а до Находки — 139 километров. Но что же делать компаниям меньшего масштаба? Эксперты говорят, что надо строить. Директор агентства недвижимости «Метры» отмечает, что арендовать складские помещения стали реже, а вот покупать под них землю — значительно чаще. «Наша компания отмечает тенденцию на спрос в части покупки земельных участков под строительство складских помещений. В нашей базе по этому поводу выступают как федеральные компании, так и зарубежные. Есть спрос и у местных предпринимателей. Считаю, что спрос на склады будет только увеличиваться», — отметил Владимир Закурко. Резиденты свободного Порта Владивосток также делают ставки на склады как на востребованные помещения в ближайшем будущем. К примеру, летом 2020 года резиденты СПВ представили свои инвестиционные проекты на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов под руководством главы города. Часть проектов специалисты поддержали, другие, касающиеся складов, рекомендовали доработать. Строительство складов планировалось в районе улицы Баляева, 50 во Владивостоке рядом с торговым домом «Бачурин». Но, по мнению специалистов рабочей группы, нельзя назвать эффективным использование этого земельного участка. Инвестор обосновал проект тем, что предприниматели нуждаются в аренде складских помещений для снабжения торговых центров. Однако по оценке рабочей группы, здесь плотная жилая застройка и загруженная сеть дорог, поэтому увеличение числа грузовиков и фур ухудшит ситуацию. Кроме того, это зона деловой застройки. Но если есть спрос на склады, то нужно искать место под них, чтобы удовлетворять запросы бизнеса в существующих реалиях. «Спрос бизнеса на качественные складские помещения остается высоким. В целом по России в 2021 году прогнозируется рост рынка складской недвижимости примерно на 5%. Наш собственный опыт подтверждает устойчивость рынка складской недвижимости: сейчас на площадке „Янковского“ мы строим новый склад класса „А“ единой площадью 53 тыс. м2. Это будет самое большое складское помещение такого класса на Дальнем Востоке. Мы планируем ввести его в эксплуатацию в первом полугодии этого года, и уже сейчас на 50% площадей заключены предварительные договоры аренды», — рассказал газете «Золотой Рог» коммерческий директор группы компаний «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter