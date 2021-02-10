Бутики и магазины могут исчезнуть из торговых центров Приморья

Одним из них является проект «Авиаполис Янковский». На данный момент уже реализованы Складские помещения класса «В+» общей площадью 52 тыс м2 и склад класса «А» площадью 52,7 тыс м2. В ближайшем будущем введется еще один склад класса «А» на 52 тысяч квадратов. Клиентами проекта являются такие крупные и известные компании как DNS, «Эльдорадо», Kari, «Мир упаковки», «Невада» и Samsung. Как заявляют представители «Авиаполис Янковский», для федеральных компаний важно местоположение склада и удаленность от транспортных узлов. В данном случае это 5 км от Аэропорта Владивосток, 40 километров — до Владивостока, до Артема — всего 4,7 километра, а до Находки — 139 километров.