Пункты вакцинации в Приморье откроют в торговых центрах

Как сообщили на очередном заседании регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступит в Партизанский район и Тернейский муниципальный округ 5 февраля.

Таким образом возможности для вакцинации получат жители всех 34 муниципальных образований Приморского края. Как сообщила первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, на сегодняшний день более 32 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»(«Спутник V») распределены во все муниципальные образования края. Ее освоение уже составляет около 40%. «По состоянию на утро, 5 февраля, привиты первым компонентом 12 716 человек, из них сделали вторую прививку и завершили вакцинацию 501 человек. Сегодня вакцина поступит в Тернейский муниципальный округ и Партизанский район. Таким образом, препарат будет доступен во всех муниципальных образованиях», — проинформировала Тамара Курченко. Отмечено, что более 50% антигена освоено в Яковлевском, Пожарском, Михайловском, Спасском, Черниговском районах, Октябрьском муниципальном округе, Усссурийске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Владивостоке и Дальнереченске. Олег Кожемяко подчеркнул, что параллельно с вакцинацией от COVID-19 важно продолжать работу по снижению заболеваемости коронавирусом и отслеживать, как формируется иммунитет у населения. «Скоро в Приморский край поступит в два раза больше вакцины — более 60 тысяч доз. Нужно продумать о дополнительных пунктах вакцинации, в торговых центрах, на предприятиях», — заявил Губернатор. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, постепенно ситуация с COVID-19 в Приморье стабилизируется: за сутки зарегистрировано 199 новых случаев коронавирусной инфекции, нарастающим итогом — 37 370. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет более 77% от общего числа зараженных. Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — более 60 тысяч доз — поступит в Приморье в конце февраля. В настоящее время пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений. Для иммунизации жителям края следует записаться в лист ожидания. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter