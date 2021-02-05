Пункты вакцинации в Приморье откроют в торговых центрах

Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — более 60 тысяч доз — поступит в Приморье в конце февраля. В настоящее время пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений. Для иммунизации жителям края следует записаться в лист ожидания. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.