Осторожно, мошенники: Как уберечь честно заработанное от посягательств

В нашей «Школе Экономической грамотности» мы много говорили о том, как получить, сохранить и приумножить свои деньги. Пришла пора рассказать, как уберечь их от посягательств посторонних. Сегодня мы расскажем вам об основных видах мошенничества, благодаря которым вы можете легко лишиться своих сбережений.

Предупреждён — значит вооружён Сразу оговоримся, что далее будет приведён далеко не полный список, ведь даже Остап Бендер знал как минимум 400 относительно честных способов отъёма денег у населения, а во времена великого комбинатора не было компьютеров, интернета и онлайн-банкинга. Современные мошенники постоянно совершенствуются, поэтому я ещё не раз расскажу о новых хитроумных комбинациях. Ведь только огласка схем мошенничества делает их неработоспособными. Те, кто знает «способы и методы», никогда не даст себя обмануть. Но иметь представление о том, как можно потерять деньги, недостаточно. Главное — вовремя распознать мошенника и понять, что в данный момент вас пытаются обмануть! Важно критически относиться к любой нестандартной ситуации и помнить, что современный мир, к сожалению, полон тех, кто спит и видит, как бы завладеть вашими сбережениями. И да, нужно упомянуть ещё одно немаловажное обстоятельство. Современные мошенники не особо боятся быть «опознанными». Во-первых, при нынешних методах опознать «злодея» крайне сложно. Для этого используются и подложные документы при регистрации доменов, и анонимные телефонные номера, и ещё целый набор хитростей и уловок. Но даже если его опознают, по закону упечь хитрого мошенника за решётку практически невозможно. Дело в том, что пострадавшие часто «добровольно» отдают свои деньги злодею. Чтобы такого не случилось с вами, давайте рассмотрим основные виды мошеннических схем, и, главное, как можно им сопротивляться. Не мытьём, так катаньем Все мошеннические схемы можно разбить на три направления. Первое — «контактное». Это когда мошенник находится в непосредственном контакте с «жертвой». Второе — «интернет», когда преступление совершается с помощью сети. Ну и третье — «телефонное», когда «развод» происходит через разговоры и СМС. Все эти направления, кроме, пожалуй, «контактного», объединяет одно — современная банковская система. Ведь именно она позволяет нам проводить банковские операции самостоятельно, без похода в отделение банка, где большинство из нижеперечисленных схем вряд ли сработали бы. Мы в любой точке мира и в любое время можем расстаться со своими деньгами с помощью пластиковой карты, компьютера или телефона. Именно это и дало мошенникам такое обширное поле деятельности. «Безнал» прочно и, похоже, навсегда вошел в нашу жизнь. У многих теперь в кошельке гораздо больше карт, чем купюр. Несмотря на это, психологически мы до сих пор относимся к картам как к обычным деньгам. И это главная ошибка современных людей. Карта — это не деньги! Карта — это просто кусок пластика с микрочипом внутри, цифрами и буквами снаружи. На карте нет денег! Если бы у вас из кошелька украли деньги, это было бы печально, но терпимо. А вот если у вас украдут ключ от квартиры вместе с адресом и кодом от сигнализации, то это уже катастрофа. Так вот, карта и есть тот самый ключ от «квартиры, где деньги лежат». Поэтому хранить её нужно соответственно, не давая её в руки всякому встречному. Я только подержать… Давайте повнимательней посмотрим на вашу карту. На лицевой стороне располагается номер карты, срок ее действия, фамилия и имя владельца, прописанные латинскими буквами. Это та информация, которая даёт банку возможность понять, активна ли карта и есть ли на ней деньги. Но зная только эти данные, провести какой-либо платёж в интернете практически невозможно, для этого нужны заветные три цифры с обратной стороны. Так называемый «код безопасности» или CVC-код и есть тот лакомый кусочек, за которым охотятся мошенники из «контактной» категории. Дело в том, что зная все данные вашей карты, вполне возможно оплатить ей в интернете многие покупки или услуги, причём есть такие «доверенные» сервисы, при использовании которых ваш банк даже не потребует подтверждение операции через СМС. Ну, а если в руки мошеннику попадёт одновременно и карта, и номер вашего телефона, то он будет иметь полный доступ ко всем вашим банковским операциям. Сделать виртуальный клон телефона с современным развитием техники не так уж и сложно. Надеюсь, не стоит объяснять, что можно сделать с вашими деньгами, имея полный доступ к вашему интернет-банку? Кроме всего прочего, мошенник может не просто перевести все ваши деньги на свой счёт, но и взять на вас кредит, выплачивать который придётся вам. Доказать банку, что действия с вашим счётом совершали не вы, крайне сложно. К счастью, банковская безопасность тоже не зря ест свой хлеб и факты оформления кредитов через виртуальный телефон настолько редки, что их пока можно считать только теоретически возможными. Что же касается практики, то вот вам пример: на прошлой неделе закончился суд над злоумышленницей, которая с помощью телефона своей подруги перевела все её деньги на свой счёт. Она лишь попросила у неё «трубку» на две минуты, якобы позвонить мужу, так как её телефон «разрядился». Пары минут вполне хватило, чтобы с помощью СМС-помощника лишить жертву всех денег подчистую. Так что прежде, чем дать кому-то «позвонить», крепко подумайте, нужно ли вам это. Белый пластик Именно по описанным выше причинам не стоит и кому попало давать в руки вашу пластиковую карту. Конечно, списать деньги без СМС-уведомления вряд ли удастся, но ведь злоумышленник может хотеть и не этого. Взяв в руки вашу карту, злодей может её клонировать. Вы обратили внимание, что в кафе и ресторанах при оплате картой официант выносит к вам терминал, и всю операцию вы проводите самостоятельно? Дело вовсе не в том, что нужно набрать ПИН-код. Так рестораны избавляются от обвинений в «белом пластике». Белый пластик — это клон карты. Почему белый? Да потому что это одноразовая вещь и нет никакого смысла тратиться на краску и дизайн. Если ваша карта попадёт в руки злоумышленнику, то она вполне может побывать в специальном устройстве «Скиминг», которое за долю секунды считает с неё все данные и запишет их на «белый клон». Теперь только нужно узнать ваш ПИН-код. Это можно сделать несколькими способами: просто подсмотреть, возможно, с помощью видеокамеры над вашим столом, или используя специальную накладную клавиатуру. Вы вряд ли её заметите, а вот она «запомнит» те цифры, на которые вы нажимаете. Вот и всё! У злоумышленника в руках клон вашей карты и ПИН-код от неё. Чтобы «обнулить» ваши счета, ему будет достаточно дойти до ближайшего банкомата. Он, конечно же, так не сделает, а продаст данные вашей карты через интернет другому злоумышленнику, возможно, даже в другой стране, чтобы правоохранительные органы ни в коем случае не смогли связать пропажу ваших денег с ним. На такую удочку попадаются, как правило, туристы, выезжающие за рубеж. Там злодеи прекрасно понимают, что никто не будет возвращаться в чужую страну, чтобы подать заявление в полицию и ждать разбирательства. Да и вряд ли вы сможете вспомнить все моменты из своей турпоездки, в которых вы пользовались картой. Поэтому первые несанкционированные снятия с ваших счетов начнутся минимум через пару недель после вашего возвращения на родину. Поймать мошенников в таком случае практически невозможно. Однако если вы сможете доказать банку, что в момент мошеннических снятий денег с ваших счетов вы находились в другом городе или даже стране, предъявив билеты и свидетельские показания, то деньги вам, скорее всего, вернут. Я говорю «скорее всего», потому что банк совсем не обязан этого делать. Если вы внимательно прочитаете договор, который вы подписывали в момент получения вами карты, то найдёте там пункт о том, что пользователь карты сам несёт ответственность за сохранение тайны ПИН-кода и данных карты и обязуется никому эти данные не передавать. Доказать, что ПИН-кодом вашей карты злоумышленник завладел без вашего участия будет крайне трудно, поэтому, если похищенная сумма будет чувствительной для банка, то он может отказать в возмещении. Так что, если вы не хотите надеяться на удачу, постарайтесь никому не давать в руки свою карту, особенно в зарубежных поездках. Старайтесь проводить все операции по карте самостоятельно, либо используйте наличные. Правда «считать» вашу карту могут и в банкомате, но это гораздо сложнее, к тому же банки активно борются с таким способом мошенничества. В следующий раз я расскажу вам о других опасных схемах, и, надеюсь, это поможет уберечь ваши деньги от посягательств. «Предупреждён — значит вооружён»! Александр КИКТЕНКО.

